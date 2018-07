XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

60,52 EUR -4,42% (26.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

60,00 EUR -5,78% (26.07.2018, 22:25)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (26.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Gabelstapler-Hersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) und senkt das Kursziel.Nach Q1 bestehende Zweifel am Gesamtjahresorderziel im projektbedingt volatilen Logistiksystemgeschäft seien mit dem unerwarteten Q2-Ordersprung auf 874 Mio. EUR (VJ 452 Mio. EUR) erstmal vom Tisch gewischt worden. Mit 1,27 Mrd. EUR in H1 sollte die bestätigte Jahreszielspanne von 2,1 bis 2,4 Mrd. EUR selbst bei einem schwächeren H2 nun erreichbar sein.Das bereinigte EBIT sei in Q2 unerwartet stark um 23 Mio. EUR bzw. 11% auf 187 Mio. EUR (Konsens: 216 Mio. EUR) gefallen. Die Marge habe sich in Q2 auf 9,2% (VJ 10,5%) und in H1 auf 8,9% (VJ 9,5%) eingeengt. Aus Q1 bekannte Belastungsfaktoren seien negative FX-Effekte (-7 Mio. EUR), steigende Lohnkosten und höhere Beschaffungspreise (u.a. für Stahl) gewesen. Im Lagersystemgeschäft habe eine noch projektbedingte Unterauslastung gebremst. Neu seien die im Flurförderzeuggeschäft angefallenen Ineffizienzen (zusätzlicher Montageaufwand, ca. -9 Mio. EUR) durch temporäre Zulieferengpässe gewesen. Trotz initiierter Gegenmaßnahmen solle dieser Effekt auch noch H2 in nicht quantifiziertem Umfang belasten.Die Jahresziele seien zwar vollumfänglich bestätigt worden, die Ertragsrisiken seien jedoch gestiegen. Auf der Order- und Umsatzebene würden die Analysten KION angesichts eines intakten Marktwachstums und hohen Auftragsbestands trotz bremsender Währungseffekte gut auf Kurs sehen. Aufgrund diverser Belastungsfaktoren solle laut Management beim bereinigten EBIT jedoch eher der untere Rand der Zielspanne (770 bis 835 Mio. EUR) erreicht werden. Die Analysten seien noch etwas pessimistischer und würden nun 753 Mio. EUR (bisher: 803 Mio. EUR) erwarten. Ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie würden sie um 12% auf 3,14 EUR (2018) und um 5% auf 3,95 EUR (2019) senken.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, senkt deshalb in einer aktuellen Aktienanalyse sein Votum für die KION-Aktie von "kaufen" auf "halten". Sein DCF-basiertes Kursziel falle aufgrund reduzierter Ertragsprognosen und konservativerer Annahmen von 78 auf 63 EUR. Unter den Risiken sehe er eine Eintrübung der Investitionsgüterkonjunktur. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: