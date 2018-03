XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (01.03.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von Martin Mrowka vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gabelstaplerherstellers KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.KION habe mit den Jahreszahlen für 2017 alle überrascht. Das Unternehmen habe dank einer gestiegenen Nachfrage nach Lagerlogistik-Systemslösungen seine im Herbst etwas reduzierten Jahresziele erreicht. Der Umsatz sei um 37% auf 7,65 Mrd. Euro gewachsen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei um annähernd 43% auf 766 Mio. Euro gestiegen. Mit beiden Werten seien die Analystenschätzungen übertroffen worden.Zum guten Abschluss habe auch die US-Steuerreform beigetragen: Durch die Senkung des Körperschaftssteuersatzes sei ein positiver Einmaleffekt in Höhe von rund 92 Mio. Euro entstanden. KION rechne jetzt für das laufende Jahr beim Konzernumsatz mit einem Zielwert zwischen 7,7 Mrd. und 8,2 Mrd. Euro. Für das EBIT werde ein Zielkorridor zwischen 770 Mio. und 835 Mio. Euro angestrebt.Das Unternehmen habe angekündigt, die Dividende auf 0,99 Euro je Aktie zu erhöhen - ein Plus von 24% im Vergleich zum Vorjahr (0,80 Euro). Hauptprofiteur der Dividenden-Erhöhung sei der chinesische Großaktionär Weichai, der gut 43% an KION halte. Bis Ende Juni solle diese Quote nicht erhöht werden, danach sollte der Anteil weiter aufgestockt werden. J.P. Morgan habe die Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 80,50 Euro belassen.Martin Mrowka, Redakteur von "Der Aktionär", empfiehlt engagierten Anlegern, die KION-Aktie mit Stopp-Loss bei 57 Euro weiterhin zu halten. (Analyse vom 01.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: