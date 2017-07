ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (13.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION-Aktie: Luprenreiner Aufwärtstrend - AktienanalyseDie Aktie des Wiesbadener Gabelstaplerherstellers KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) läuft seit Jahren wie an der Schnur gezogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Weder die Kapitalerhöhung im Mai noch der Juni-Rutsch an den Märkten hätten den Titel aus der Bahn werfen können. Kein Wunder: KION sei auf Wachstum gepolt. Dank der Übernahme des Anlagen- und Maschinenbauers Dematic habe das MDAX-Unternehmen seinen Umsatz im Auftaktquartal um 48,4 Prozent auf 1,81 Mrd. Euro steigern können. Der Betriebsgewinn sei gar um 55 Prozent auf 152,9 Mio. Euro geklettert.Erfreulich sei auch die Auftragsentwicklung, die mit knapp 1,88 Mrd. Euro gut 45 Prozent höher als im Vorjahr gelegen habe. Nicht zu vergessen: KION habe einen finanzstarken Großaktionär. Und der habe seinen Anteil an dem Unternehmen in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Inzwischen besitze Weichai Power 43,3 Prozent der KION-Anteile. Nach Ablauf einer entsprechenden Frist 2018, so die Vermutung, könnten die Chinesen sogar eine Komplettübernahme anstreben. Aber auch so seien Kursperspektiven intakt: KION wolle seinen Umsatz im laufenden Jahr auf einen Wert zwischen 7,5 und 7,95 Mrd. Euro steigern. Das EBIT soll auf 740 bis 800 Mio. Euro zulegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2017)XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:70,63 EUR +0,67% (13.07.2017, 16:20)Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:70,657 EUR +0,60% (13.07.2017, 16:21)