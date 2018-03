XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (07.03.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KION-Aktie: KION will stärker als der Markt wachsen - AktienanalyseDer Gabelstaplerhersteller und Logistikdienstleister KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) profitierte im Schlussquartal von einem anziehenden Geschäft mit Systemlösungen und erreichte die im Herbst 2017 nach unten angepassten Ziele für das Gesamtjahr, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Beim Umsatz habe der Konzern ein Plus von 37% auf 7,65 Mrd. Euro verbucht. Abgesehen von den Beiträgen des Ende 2016 erworbenen Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung Dematic habe sich das dynamische Wachstum des Segments Industrial Trucks & Services positiv ausgewirkt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich um 42,5% auf 765,6 Mio. Euro erhöht. Beim Konzernergebnis habe der Vorstand einen Anstieg um 73,3% auf 426,4 Mio. Euro gemeldet.Firmenlenker Gordon Riske habe bei Vorlage der Zahlen betont, dass der Konzern 2017 mit der Neuausrichtung gut vorangekommen sei. Gleichzeitig habe er "KION 2027" vorgestellt. Die Strategie solle die Weichen für eine "neue Ära" und ein weiteres profitables Wachstum stellen. KION 2027 baue auf der Strategie 2020 auf, durch die das Unternehmen ein profitables Wachstum bei effizientem Kapitaleinsatz und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Konjunkturschwankungen erreicht habe. Nun liege der Fokus auf Innovation, Digitalisierung, Automatisierung, effizienter Energienutzung und einer besseren Leistungsfähigkeit der KION Produkte sowie der Prozesse im Konzern. Dadurch solle es dem Unternehmen auch künftig gelingen, stärker als der Markt zu wachsen, der profitabelste Anbieter der Branche zu bleiben und ungeachtet des Geschäftszyklus Gewinne zu erwirtschaften.Bei der Aktie der KION Group sehe man einen intakten langfristigen Aufwärtstrend. In dessen Verlauf habe die Kursnotierung im Oktober 2017 ein Allzeithoch bei 81,95 Euro markiert. Daraufhin sei es zu einer Korrektur gekommen, in deren Verlauf die Aktie ein Tief bei 64,22 Euro markiert habe. Es sei eine Gegenbewegung auf 77,60 Euro gefolgt, ehe Mitte Januar erneut schwächere Notierungen eingesetzt und den Kurs auf 66,74 Euro gedrückt hätten. Positiv bewerten die Analysten der DZ BANK, dass dabei das Novembertief nicht erreicht wurde, sondern die Aktie vorher erneut eine Gegenbewegung nach oben zeigte.Gelinge es der Aktie nun, die entlang der Hochs bei 81,95 und 77,60 Euro verlaufende Abwärtstrendlinie (aktuell 75,27 Euro) zu überwinden, sähen die Analysten erhöhte Chancen für einen Vorstoß zum Zwischenhoch von Januar bei 77,60 Euro bzw. dem bisherigen Rekordhoch bei 81,95 Euro. Einen Ausbruch über 81,95 Euro würden die Analysten als Bestätigung des übergeordneten Aufwärtstrends werten. Unterstützung finde die Aktie bei 66,74 Euro sowie im Bereich zwischen 65 und 64,22 Euro. Sollte die Aktie unter 64,22 Euro zurückfallen, würde sich das Chartbild eintrüben, weshalb sich dieser Bereich nach Erachten der Analysten der DZ BANK als Stopp zur Risikobegrenzung eignet. (Ausgabe vom 07.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: