Xetra-Aktienkurs KERING-Aktie:

506,00 EUR +4,61% (29.07.2020, 11:05)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie:

483,20 EUR -2,73% (28.07.2020)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (29.07.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF).Die Umsatzzahlen für das zweite Quartal 2020 (berichtet: -44% y/y auf 2,18 Mrd. Euro; organisch: -44% y/y) und die Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr 2020 (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: -58% y/y auf 952 Mio. Euro) seien mehrheitlich (Ausnahme: berichtetes Nettoergebnis) besser als befürchtet ausgefallen und hätten die Erwartungen übertroffen. Positiv werte der Analyst die immer noch außergewöhnlich hohe Profitabilität der Marke Gucci (bereinigte operative Marge H1 2020: 30,2% (Vj.: 40,6%)). Im Vergleich zum Konkurrenten LVMH sei das Zahlenwerk von KERING von besserer Qualität gewesen.Im Gegensatz zu den Zahlen falle allerdings der Ausblick für den weiteren Jahresverlauf bei KERING deutlich negativer als bei LVMH aus. So rechne KERING für H2/2020 mit keiner raschen Erholung und verweise sogar ausdrücklich darauf, dass die Umsatzverluste aus dem ersten Halbjahr in H2 nicht aufgeholt werden könnten. Der Analyst senke seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet: 14,15 (alt: 19,31) Euro; bereinigt: 16,15 (alt: 19,31) Euro) und 2021 (berichtet/bereinigt: 23,33 (alt: 25,30) Euro). Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (gesenkte Prognosen vs. aktualisierter Bewertungszeitraum) habe er ein neues Kursziel von 490,00 (alt: 510,00) Euro ermittelt.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für KERING-Aktie. (Analyse vom 29.07.2020)Börsenplätze KERING-Aktie: