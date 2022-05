Tradegate-Aktienkurs KERING-Aktie:

460,60 EUR +1,26% (26.05.2022, 12:18)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie:

459,80 EUR +1,70% (26.05.2022, 12:52)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (26.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) unter die Lupe.Teure Klamotten, Handtaschen und Schuhe - Gucci kenne man eigentlich nur für seine Luxus-Modemarken. Die Überraschung sei deshalb groß, dass der französische Konzern jetzt ausgerechnet in der Gaming-Branche Fuß fassen wolle: Dort plant der Modegigant die Eröffnung einer Gaming-Academy, um die nächste Generation von Gaming-Talenten zu fördern."Gucci steht an der Spitze des Vorstoßes der Luxusindustrie in die Welt des Gamings", habe Nicolas Oudinot, CEO von Gucci Vault, verkündet. Dafür arbeite Gucci mit "FACEIT", der größten Gaming-Plattform für Wettkämpfe zwischen Spielern, zusammen. In der Academy sollen Zocker so gefördert würden, dass sie leichter vom Amateur zum eSport-Profi aufsteigen würden. Gleichzeitig wolle Gucci sie auf die harte Realität der professionellen Gaming-Welt vorbereiten und nicht ahnungslos in den Markt entlassen.Eine große Herausforderung für ein 100-jähriges Unternehmen wie Gucci sei, immer wieder neue und jüngere Kunden anzuziehen. Das Thema Gaming eigne sich dafür ganz besonders, denn die virtuelle Spielewelt sei ein Mega-Markt mit großem Potenzial: 2021 habe der weltweite Umsatz bei fast 160 Mrd. USD gelegen und solle bis 2025 190 Mrd. USD überschritten haben. Die Anzahl der aktiven Spieler betrage mittlerweile etwa 3 Mrd. weltweit - dass sich darunter auch einige Mode-Fans befinden würden, sei unumstritten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KERING-Aktie: