Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (04.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) und erhöht sein Kursziel.In China sei Anfang April die von der Regierung zur Stützung der Konjunktur angekündigte Senkung der Umsatzsteuer um 3 Prozentpunkte in Kraft getreten. Diese habe KERING Medienberichten zufolge an die Kunden weitergegeben. Hierdurch erwarte der Analyst insbesondere Nachfrageimpulse für die vor allem in China besonders populäre Marke Gucci. Zudem würden wichtige Kundengruppen, insbesondere die HNWIs (Personen mit einem investierbaren Vermögen von mindestens 1 Mio. USD) und die UHNWIs (Personen mit einem investierbaren Vermögen von mindestens 30 Mio. USD) von der positiven Entwicklung der globalen Aktienindices (YTD) profitieren, was sich positiv auf deren Nachfrage nach Luxusgütern auswirken sollte. Für 2019 habe KERING keinen konkreten Ausblick gegeben, rechne aber u.a. mit einer weiteren Verbesserung der operativen Entwicklung sowie dem Beibehalten des hohen Niveaus der Cashflow-Generierung.Der Analyst hebe seine EPS-Prognosen (2019e (berichtet/bereinigt): 26,57 (alt: 25,60) Euro; 2020e (berichtet/bereinigt): 29,77 (alt: 28,70) Euro) an. Er sei zuversichtlich, dass die Marke Gucci auch zukünftig ihre herausragende Performance sowohl bei der Topline-Entwicklung als auch bei der Profitabilität fortsetzen könne. Zudem zeige auch die Marke Yves Saint Laurent eine deutlich verbesserte Entwicklung.Bei einem neuen Kursziel von 610,00 (alt: 550,00) Euro bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die KERING-Aktie. (Analyse vom 04.04.2019)Börsenplätze KERING-Aktie: