Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (20.12.2016/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Analystin Francesca Di Pasquantonio von der Deutschen Bank:Francesca Di Pasquantonio, Analystin der Deutschen Bank, erhöht in einer aktuellen Sektorstudie das Kursziel für die KERING-Aktie (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) von 180 auf 210 Euro.2016 sei für die Luxusgüterbranche ein herausforderndes Jahr gewesen, doch das kommende Jahr dürfte etwas besser werden, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Die Marke Gucci sei im Hinblick auf das organische Wachstum die treibende Kraft sowohl im französischen Konzern als auch in der gesamten Branche.Francesca Di Pasquantonio, Analystin der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Sektorstudie das "hold"-Votum für die KERING-Aktie bestätigt und das Kursziel von 180 auf 210 Euro angehoben. (Analyse vom 20.12.2016)Tradegate-Aktienkurs KERING-Aktie212,952 EUR +0,78% (19.12.2016, 22:25)