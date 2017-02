Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie

Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (13.02.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mario Ortelli von Bernstein Research:Mario Ortelli, Aktienanalyst von Bernstein Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der KERING-Aktie (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) und erhöht sein Kursziel.Das Unternehmen habe eine insgesamt gute Geschäftsentwicklung verzeichnet und noch Luft nach oben, so der Analyst. Ausschlaggebend für den Anlagehintergrund werde auch unverändert die Erholung der Marke Gucci sein.Mario Ortelli, Aktienanalyst von Bernstein Research, hat das Kursziel für die KERING-Aktie von 230,00 auf 250,00 Euro erhöht und sein Votum bei "outperform" belassen. (Analyse vom 13.02.2017)Tradegate-Aktienkurs KERING-Aktie231,80 EUR +0,37% (13.02.2017, 10:54)