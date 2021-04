Tradegate-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

0,871 EUR +12,53% (19.04.2021, 20:22)



Borsa Italiana-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

0,911 EUR +17,85% (19.04.2021, 17:41)



ISIN Juventus Football-Aktie:

IT0000336518



WKN Juventus Football-Aktie:

794314



Ticker-Symbol Juventus Football-Aktie:

JUVE



Kurzprofil Juventus Football:



Die Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, Mailand, Prag, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Tradegate, Lang & Schwarz und XQTX gehandelt und ist in dem Index MIBTEL General Index gelistet. Juventus Football Club S.p.A. ist ein Unternehmen aus der Branche Sport/ Spiel aus Italien. (19.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Juventus Football-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Juventus Football-Aktie (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) unter die Lupe.Am Sonntag sei die Bombe geplatzt: Zwölf europäische Top-Clubs wollten so bald wie möglich eine Super League gründen, Es gehe um wie immer ums Geld, um sehr viel Geld. Die Vereine wie FC Liverpool, FC Barcelona oder Real Madrid würden auch nicht den Wettkampf in den Gerichtssälen scheuen. Auch die "Alte Dame" aus Turin sei unter dem "Dreckigen Dutzend". Die Aktionäre seien begeistert.Die Aussicht auf Hunderte Millionen Euro extra habe die Juventus Football-Aktie am Montag um 17% in die Höhe getrieben. Durch den Kursanstieg sei sogar die wichtige 200-Tage-Linie durchbrochen und damit ein technisches Kaufsignal generiert worden. Da auch der Widerstand bei 85 Cent geknackt worden sei, könnte bald ein Anstieg bis 1 Euro erfolgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Juventus Football-Aktie: