Börse Frankfurt-Aktienkurs Jungfraubahn-Aktie:

115,00 EUR +1,77% (08.01.2018, 09:02)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Jungfraubahn-Aktie:

CHF 134,00 +1,13% (08.01.2018, 10:11)



ISIN Jungfraubahn-Aktie:

CH0017875789



WKN Jungfraubahn-Aktie:

A0CACJ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Jungfraubahn-Aktie:

JFBHF



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Jungfraubahn-Aktie:

JFN



Kurzprofil Jungfraubahn:



Jungfraubahn (ISIN: CH0017875789, WKN: A0CACJ, NASDAQ OTC-Symbol: JFBHF, SIX Swiss Ex: JFN) ist eine Unternehmensgruppe, die im Betrieb von Ausflugsbahnen und Wintersportanlagen tätig ist. Die bedeutendsten Tochtergesellschaften sind die Jungfraubahn AG und die Wengernalpbahn AG. Die Jungfraubahn AG wurde bereits 1912 von der Kleinen Scheidegg bis ins Jungfraujoch durchgehend in Betrieb genommen. Endstation der 9.3 Kilometer langen Zahnradbahn ist das 3.454 m. ü. M. gelegene Jungfraujoch - Top of Europe, die höchstgelegene Bahnstation Europas, das jährlich von über 800.000 Gästen besucht wird. Die Wengernalpbahn AG verbindet mit ihrer durchgehenden Zahnradbahn im Sommer und im Winter Lauterbrunnen und Grindelwald mit der Kleinen Scheidegg. Die 6er-Sesselbahn Eigernordwand, die seit Dezember 2009 in Betrieb ist, ist die Verbindung zwischen Arvengarten und dem Eigergletscher im Kleinen Scheidegg Gebiet.



Außerdem betreibt die Gesellschaft die Firstbahn AG mit einer Sechsergondelbahn, die ca. 1.200 Personen pro Stunde befördert, von Grindelwald über Bort und Schreckfeld auf die First, die Harderbahn (HB) von Interlaken Ost auf den Harder Kulm und die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM). Im Weiteren gehören die Berner-Oberland-Bahn (BOB) und die Schynige Platte-Bahn(SPB) zum Konzern. Die Jungfraubahn Holding AG wurde 1994 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Interlaken, Schweiz. (08.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Jungfraubahn-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Jungfraubahn-Aktie (ISIN: CH0017875789, WKN: A0CACJ, NASDAQ OTC-Symbol: JFBHF, SIX Swiss Ex: JFN).Bereits in H1/2017 habe die Besucheranzahl auf dem Jungfraujoch (80% des Verkehrsumsatzes) einen neuen Rekordstand (+24% auf 0,465 Mio.) erreicht und für das ganze Jahr sei die Besucheranzahl um +13,6% auf 1,042 Mio. (H2 +6,8%) gestiegen, was ebenfalls über dem Rekordstand von 2015 (1,007 Mio.) liege. Dies entspreche den Analysten-Schätzungen (1,05 Mio.). Der Grund dafür liege beim Anstieg der asiatischen Touristen. Auch Experience Mountains habe ein starkes Wachstum erzielt (First: +18% auf 0,497 Mio.; Harder: +30% auf 0,449 Mio., Mürren: +7% auf 0,655 Mio.).Bis Oktober sei die Anzahl Touristen aus asiatischen Ländern in der Schweiz stark angestiegen: Von China +9%, Indien +22%, Japan +19% und Südkorea +29%.Durch den frühen Schneefall habe die Wintersaison bereits Mitte November beginnen können, was zu einem starken Anstieg von +60% auf 0,18 Mio. Skifahrern bis 02.01.2018 geführt habe. Dies liege jedoch immer noch 13% hinter der Rekordsaison 2007/08. Das Wintersportsegment mache nur 14% des Verkehrsumsatzes aus.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Jungfraubahn-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 125,00. (Analyse vom 08.01.2018)Börseplätze Jungfraubahn-Aktie: