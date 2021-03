Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.



Kurzprofil Johnson Matthey plc:



Johnson Matthey (ISIN: GB00BZ4BQC70, WKN: A2ABB6, Ticker-Symbol: JMT2, Nasdaq OTC-Symbol: JMPLF, London-Symbol: JMAT) ist ein international führender Hersteller von Spezialchemikalien und Weltmarktführer für modernste Werkstoff-Technologie. (04.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson Matthey-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson Matthey plc (ISIN: GB00BZ4BQC70, WKN: A2ABB6, Ticker-Symbol: JMT2, Nasdaq OTC-Symbol: JMPLF, London-Symbol: JMAT) unter die Lupe.Der Ausverkauf bei Wasserstoff-Aktien habe sich zur Wochenmitte fortgesetzt. An der Heimatbörse in Oslo habe die Aktie von Nel gut 8,5 Prozent verloren, ITM Power habe in London gut fünf Prozent verloren. Das belaste auch den E-Wasserstoff Europa Index. Ausgerechnet das Schwergewicht im Index brilliere jedoch mit einer hohen Relativen Stärke.Die Rede sei von der britischen Johnson Matthey. Das Unternehmen fertige unter anderem wichtige Komponenten für Brennstoffzellen. Kursstützend habe sich vor Kurzem eine positive Analyse von Berenberg ausgewirkt. Die Analysten hätten das Kursziel nach einer Q&A-Session mit der Investor-Relations-Abteilung von 3.200 auf 3.700 Britische Pence (42,80 Euro) angehoben, die Einstufung sei auf "buy" belassen worden."Das Unternehmen teilte mit, dass die Verdopplung der Brennstoffzellen-Komponenten-Kapazität fast abgeschlossen sei und dass das neue, erweiterte Werk in Großbritannien in den nächsten Wochen fertiggestellt werden würde", heiße es in der Studie. "Es wurden zwar keine weiteren Erweiterungen angekündigt, aber das Unternehmen gab an, dass eine Investition im mittleren zweistelligen Millionen-Pfund-Bereich eine erhebliche weitere Kapazitätserweiterung ermöglichen würde, die sowohl für Brennstoffzellen- als auch für Wasserstoff-Elektrolyseur-Komponenten genutzt werden könnte."Johnson Matthey baue das Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Geschäft aus. Das komme bei Berenberg und an der Börse gut an. Gegen den Markt habe die Aktie in London am Mittwoch bei 3.300 Pence ein neues 52-Wochen-Hoch markiert.Bei der Aktie von Johnson Matthey hätten die Bullen das Zepter weiter fest in der Hand. Anleger, die der Kaufempfehlung in Ausgabe 31/20 gefolgt seien, lägen bereits gut 50 Prozent im Plus.Hier gilt: Gewinne laufen lassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der E-Wasserstoff Europa Index hingegen komme allmählich auf ein interessantes Kursniveau zurück. Nach einer erfolgreichen Bodenbildung könnten mutige Anleger wieder erste Positionen mit moderatem Hebel aufbauen. (Analyse vom 04.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: