Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (12.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Johnson & Johnson müsse Millionen Dosen seines COVID-19-Impfstoffs entsorgen. Hintergrund sei eine Anordnung der US-Arzneimittel-Behörde FDA, die damit auf Produktionsverstöße in einem Werk des US-Pharmakonzerns Emergent BioSolutions reagiert habe.Insgesamt müsse der Konzern rund 60 Mio. Impfdosen wegwerfen, wie die "New York Times" am Freitag berichtet habe. Sie berufe sich in ihrem Bericht auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die FDA habe bestätigt, dass mehrere Chargen betroffen seien, habe jedoch keine Angaben dazu gemacht, wie viele Dosen es am Ende seien.Die Anordnung sei eine Folge auf die Verstöße, die im April zur Schließung eines Werks von Emergent BioSolutions geführt hätten. Die Verstöße hätten u.a. Verunreinigungen eines Hauptbestandteils des Johnson & Johnson Corona-Impfstoffs zur Folge gehabt.Der aktuelle Rückschlag habe vorerst auch die jüngste Erholung der "New York Times" beendet, die Ende Mai aufgrund von Lieferproblemen unter Druck geraten sei. "Der Aktionär" bleibe trotzdem optimistisch. Investierte Anleger sollten bei Johnson & Johnson an Bord bleiben, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link