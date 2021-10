NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

163,87 USD +2,34% (19.10.2021, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (20.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson: Mögliche Rally - ChartanalyseJohnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) gab gestern Zahlen bekannt und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe diese Meldungen positiv aufgenommen und sei um 2,34% geklettert. Die Aktie bilde am 20. August ein Allzeithoch bei 179,92 USD. Danach habe der Wert deutliche Abgaben hinnehmen müssen und sei auf die wichtige Unterstützung bei 157,00 USD zurückgefallen. Dort sei die Aktie zuletzt seitwärts gelaufen. Gestern habe sie sich nach oben abgesetzt, sei intraday aber am EMA 50 bei 165,28 USD gescheitert.Mit dem gestrigen Ausbruch habe die Aktie des amerikanischen Pharmaunternehmens Johnson & Johnson einen kleinen Boden vollendet. Dieser könnte der Ausgangspunkt für eine Rally in Richtung des Widerstandsbereichs zwischen 172,45 und 175,19 EUR sein. Sollte die Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter 162,61 USD abfallen, wäre der kleine Boden aufgebrochen. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 157,00 USD oder sogar ca. 150 USD zu rechnen. (Analyse vom 20.10.2021)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:141,04 EUR +0,11% (20.10.2021, 08:36)