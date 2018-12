Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

115,93 EUR -0,94% (17.12.2018, 11:12)



Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

116,14 EUR -1,13% (17.12.2018, 10:59)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

133,00 USD (14.12.2018)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (17.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Das Wertpapier habe den Dow Jones am Freitag deutlich nach unten gezogen. Es habe mehr als 10% verloren und sei damit der größte Verlierer im amerikanischen Leitindex gewesen. Grund für den Kurseinbruch seien neue Vorwürfe im Skandal um mutmaßlich asbestverseuchtes Babypuder. Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" nach Auswertung von Firmenunterlagen, internen Berichten und vertraulichen Dokumenten berichtet habe, habe der Hersteller von Penaten-Babypflege offenbar schon seit Jahrzehnten von der Existenz des gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffes in seinen Pudern gewusst. In internen Proben zwischen den Jahren 1971 und Anfang 2000 seien wiederholt kleinere Mengen Asbest nachgewiesen worden.Diese Informationen seien jedoch nie an Aufsichtsbehörden weitergereicht oder publik gemacht worden. Anleger würden nun weitere Klagen auf J&J zukommen sehen. Gegen J&J gebe es in Zusammenhang mit den Vorwürfen bereits tausende Klagen. Die meisten Kläger hätten erklärt, dass das in Puder enthaltene Mineral Talk selbst Krebs verursacht habe. In einigen Fällen gehe es auch um eine mutmaßliche Verunreinigung von Talk durch Asbest, so "Reuters" weiter.Das Unternehmen habe die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Artikel von "Reuters" sei "einseitig, falsch und aufrührerisch", so Johnson & Johnson in einem Statement auf seiner Website. Die Geschichte sei eine absurde Verschwörungstheorie, das Babypuder sei sicher und frei von Asbest.Die Johnson & Johnson-Aktie befindet sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Es gibt derzeit ganz klar interessantere Werte, so Marion Schlegel. (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: