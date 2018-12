Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (20.12.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Das Wertpapier habe am 14.12. rund 10% an Wert verloren. Ursächlich hierfür sei ein Bericht von Reuters (14.12.), demzufolge der Nachrichtenagentur Dokumente vorlägen, die darauf hindeuten würden, dass J&J bereits seit 1971 von der Verwendung des Magnesiumsilikats Talkum (enthalte geringe Mengen an Asbest; solle bis Anfang der 2000er Jahre eingesetzt worden sein) in seinem Babypuder gewusst haben solle. Die Thematik des Asbests in Babypuder sei schon seit längerem bekannt und habe schon zu zahlreichen Klagen geführt. Neu sei aber, dass es schriftliche Belege geben solle, dass J&J schon frühzeitig von den Problemen gewusst und nicht darüber informiert habe.Der Konzern habe in einer Stellungnahme die Anschuldigungen zurückgewiesen und dabei u.a. auf umfangreiche Produkttests und die Kooperation mit den Behörden in dieser Sache verwiesen. Das am Montag (17.12.) angekündigte Aktienrückkaufprogramm über 5 Mrd. USD und die Bestätigung der Guidance für 2018e (Umsatz: 81,0 bis 81,4 Mrd. USD; bereinigtes EPS: 8,13 bis 8,18 USD) sehe der Analyst als Maßnahmen des Managements an, den Kapitalmarkt zu beruhigen. Insgesamt sei die Reaktion der Börse mit Blick auf den am 14.12. vernichteten Börsenwert von ca. 40 Mrd. USD ziemlich heftig ausgefallen. Operativ zeige J&J weiterhin ein solides Wachstum vor allem im Pharmabereich.Aufgrund der Gemengelage bestätigt Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bei einem neuen Kursziel von 135,00 (alt: 145,00) USD sein "halten"-Votum für die J&J-Aktie. (Analyse vom 20.12.2018)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: