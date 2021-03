(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Europäische Union habe einen vierten Corona-Impfstoff zugelassen: Auch das Mittel des US-Herstellers Johnson & Johnson könne ab sofort genutzt werden. Die EU-Kommission habe dies am Donnerstag auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA genehmigt. Bei dem Mittel reiche - anders als bei anderen Präparaten - eine Spritze, was Impfungen sehr beschleunigen könnte. Es sei zudem leicht handhabbar, weil es im Kühlschrank gelagert werden könne."Mehr sichere und wirksame Impfstoffe kommen auf den Markt", habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach der Zulassung für Johnson & Johnson auf Twitter geschrieben. "Mit den Dosen, die wir geordert haben, können wir bis zu 200 Millionen Menschen in der EU impfen." Davon würde Deutschland 36,7 Millionen erhalten. Die ersten Impfdosen sollten im April kommen, bis Ende Juni dann insgesamt 55 Millionen für alle EU-Staaten. Der Hersteller habe den Lieferstart im April zuletzt bestätigt.Trotzdem würden Verzögerungen befürchtet, unter anderem, weil der Impfstoff in den USA abgefüllt werde und dort faktisch ein Exportstopp für Corona-Impfstoffe herrsche. In den Vereinigten Staaten werde Johnson & Johnson bereits genutzt. Die EU-Kommission sei nach eigenen Angaben im Gespräch mit den US-Behörden, um die Lieferungen zu sichern.Bei den bisher in der EU zugelassenen Impfstoffen laufe der Nachschub bei BioNTech Pfizer und Moderna relativ reibungslos. Der schwedisch-britische Hersteller AstraZeneca sei hingegen mit seinen Lieferungen an die EU stark in Verzug.Die Experten der EMA hätten die Forschungs- und Test-Daten bereits seit Wochen nach einem schnelleren Verfahren bewertet. Es sei gründlich und nach höchsten Sicherheitsstandards geprüft worden, habe die EMA erklärt. Erteilt worden sei eine bedingte Marktzulassung. Das heiße, der Hersteller sei verpflichtet, auch danach noch Daten etwa zur Langzeitwirkung an die EMA zu übermitteln. Auch Angaben zu möglichen Nebenwirkungen würden weiterhin geprüft.Nach der jüngsten Korrektur nehme die Aktie von Johnson & Johnson derzeit wieder Fahrt auf. "Der Aktionär" habe das Papier im Dezember 2020 zum Kauf empfohlen.Die Aussichten bleiben weiter gut, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu der Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 11.03.2021)