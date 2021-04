Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

136,84 EUR +1,24% (20.04.2021, 16:12)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

164,54 USD +1,14% (20.04.2021, 16:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (20.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Der größte Gesundheitskonzern der Welt habe soeben sein Zahlenwerk zum ersten Quartal 2021 präsentiert und dabei die Markterwartungen sowohl umsatz- als auch gewinnseitig übertreffen können. Die bisherige Jahresprognose habe der Konzern im Schnitt leicht nach unten hin angepasst. Die Umsätze hätten in Q1 2021 um 7,9% auf USD 22,32 Mrd. gesteigert werden können, Analysten hätten im Schnitt lediglich mit USD 21,82 Mrd. gerechnet. Der adjustierte Gewinn je Aktie von USD 2,59 (+12,6%) habe ebenfalls über dem Konsens von USD 2,35 gelegen.In der wichtigen Pharmasparte (Umsatzanteil in Q1: 54,7%) hätten die Umsätze um 9,6% auf USD 12,20 Mrd. gesteigert werden können, hier hätten die Analystenschätzungen mit USD 12,11 Mrd. leicht darunter gelegen. Mit einem weiter anziehenden Momentum habe sich die Medizintechniksparte präsentiert, hier hätten sich die Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal um 10,9% auf USD 6,58 Mrd. verbessert (Konsens: USD 6,21 Mrd.). Die Division Consumer Health hingegen sei leicht um 2,3% auf USD 3,54 Mrd. geschrumpft und habe in Folge der von COVID-19 getriebenen Lageraufstockung bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten (OTC-Produkte) in Q1 2020 eine sehr hohe Vergleichsbasis gehabt.Der Pharmakonzern habe mit seinem Corona-Impfstoff im Eröffnungsquartal 2021 rd. USD 100 Mio. umgesetzt. Die US-Behörden hätten in der vergangenen Woche die Impfungen mit dem COVID-19-Vakzin nach mehreren Fällen seltener Thrombosen zunächst gestoppt. Das europäische Pendant EMA (Europäische Arzneimittelbehörde) wolle heute Nachmittag einen Bericht über mögliche Hirnvenenthrombosen durch den Impfstoff von J&J veröffentlichen.Das Unternehmen habe die Anhebung der Quartalsdividende um 5% auf USD 1,06 je Aktie angekündigt.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Johnson & Johnson lautete "Halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: