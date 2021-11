Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (23.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Die Experten der EU-Arzneimittelbehörde EMA würden die Zulassung einer Booster-Dosis des Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson prüfen. Diese Extra-Dosis könnte Erwachsenen mindestens zwei Monate nach der ersten Dosis gegeben werden, wie die EMA am Montag mitgeteilt habe. Die Behörde erwarte eine Entscheidung in wenigen Wochen. Sie habe bereits Auffrischungsimpfungen mit den Präparaten von Pfizer/BioNTech und Moderna zugelassen.Der Impfstoff von J&J sei der einzige Corona-Impfstoff, für den nur eine Dosis nötig sei. Er gehöre zu den vier Impfstoffen, die in der EU zugelassen seien.Bei der Johnson & Johnson-Aktie sei zuletzt insbesondere die Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen im Fokus gestanden. Der Konzern wolle seine Konsumgütersparte u.a. mit Pflastern und Babypuder in den kommenden 18 bis 24 Monaten abspalten, habe Vorstandschef Alex Gorsky gesagt."Der Aktionär" führe Johnson & Johnson weiter auf der Empfehlungsliste. Die Aktie eigne sich hervorragend als langfristige Depotbeimischung für den konservative Anleger, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.