Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

16,54 Euro -1,43% (03.12.2019, 12:29)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

USD 18,60 +1,36% (02.12.2019, 22:02)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (03.12.2019/ac/a/n)





Shanghai (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Qube Research & Technologies Limited geht Netto-Leerverkaufsposition in JinkoSolar-Aktien ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited starten eine Short-Attacke gegen die Aktien von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS).Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 02.12.2019 eine Netto-Shortposition in Höhe von 0,50% der JinkoSolar-Aktien aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den JinkoSolar-Aktien:0,50% Qube Research & Technologies Limited (02.12.2019)Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:16,64 Euro -1,77% (03.12.2019, 12:04)