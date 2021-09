Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

40,48 EUR +4,01% (22.09.2021, 16:19)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

47,07 USD +3,22% (22.09.2021, 16:03)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (22.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die langatmige Korrektur bei grünen Aktien sei nach wie vor nicht ausgestanden. Die verhaltene Entwicklung zeige sich auch im Chartbild des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar. Am Mittwoch könne die Aktie allerdings deutlich zulegen. Zusätzliche Impulse könnte es am Wochenende geben.Mit der neuen Bundestagswahl bekomme Deutschland einen neuen Bundeskanzler. Doch egal, wer an der Spitze der stärksten Volkswirtschaft Europa stehe - ohne starke Koalition gehe auch künftig nichts. Experten würden derzeit die Ampel, Jamaika oder R2G favorisieren. Alle drei Optionen eine, dass die Grünen Teil der Regierung würden - und das könnte JinkoSolar und Co in die Karten spielen.Mit einem starken Wahlergebnis der Grünen dürften die Ambitionen Deutschlands bei Erneuerbaren Energien noch einmal zunehmen. Der deutsche Markt sei im Vergleich etwa zu China oder den USA sehr gering. Neben Spanien sei Deutschland aber dennoch der wichtigste Solarmarkt in Europa. Hinzu komme, dass ein "Grün-Rutsch" des Big Players Deutschland auch eine hohe Symbolkraft hätte.Bei JinkoSolar bleibe es aber dabei. Langfristig stimmen die Aussichten, kurzfristig eignet sich die Aktie wegen der hohen Volatilität nur für Trader, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Das werde durch die wilden Kursbewegungen in dieser Woche einmal mehr untermauert. (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: