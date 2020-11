Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (04.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Solaraktien seien in den vergangenen Wochen förmlich durch die Decke gegangen. Am Mittwoch bekomme die Rally bei JinkoSolar und Co aber einen herben Dämpfer. Entgegen den Erwartungen der Wall Street sei Amtsinhaber Donald Trump mittendrin im Rennen um das Weiße Haus - das schrecke die Investoren ab. Denn klar sei: Unter Trump würden die USA deutlich weniger Geld in den Ausbau Erneuerbarer Energien stecken, als wenn Joe Biden Präsident werden würde. An der Börse sei die Wahl des demokratischen Herausforderers zuletzt praktisch vorweggenommen und eingepreist worden. Dass Trump doch im Amt bleiben könnte, passe da nicht zu den deutlich gestiegenen Bewertungen.JinkoSolar verliere rund 10% an Wert. Anleger sollten aber nicht in Panik verfallen. Zum einen sei Biden dank neuer Zahlen in den wichtigen US-Bundesstaaten Michigan und Wisconsin wieder gut im Rennen, zum anderen dürften auch weitere Trump-Jahre den Durchbruch der Solarenergie höchsten verzögern, aber nicht aufhalten."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich für Solaraktien. Biden habe nach wie vor gute Chancen auf die Präsidentschaft und selbst eine Trump-Wahl wäre bei einem möglichen Rücksetzer eher eine Einstiegsgelegenheit als ein Verkaufsgrund. JinkoSolar und SolarEdge würden in der Branche zu den Favoriten des "Aktionärs" gehören, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:50,20 Euro -7,04% (04.11.2020, 16:15)