Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

54,90 EUR +2,04% (25.05.2022, 18:05)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

58,527 USD +1,35% (25.05.2022, 17:49)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (25.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar habe zuletzt wieder deutlich zulegen können. Ausschlaggebend gewesen seien hierfür die Pläne der EU, die bürokratischen Hürden für Solar- und Windkraftanlagen abzubauen. Innerhalb der letzten zwei Wochen habe die JinkoSolar-Aktie rund 26% zugelegt und sie sei kurz davor, ein Kaufsignal auszulösen.Bei dem Titel gehe es aber weiterhin stark volatil zu. Nach dem Unterschreiten der 200-Tage-Linie bei 49 USD vor gut zwei Wochen sei an der Horizontalen bei 43,50 USD ein stark dynamischer Rebound gefolgt. Ein Kaufsignal beim Stochastik-Indikator habe für einen weiteren Treiber gesorgt.Mittlerweile sei die JinkoSolar-Aktie nach einer steilen Erholungsrally an dem mehrfach angelaufenen Widerstandsbereich um 58 USD angekommen. Könne sie auch diese Hürde knacken, sei ein anhaltender Run bis an das 52-Wochen-Hoch bei 66,37 USD wahrscheinlich. Trader sollten allerdings unbedingt darauf achten, dass das Handelsvolumen, welches zuletzt abgenommen habe, deutlich über dem 10-Tage-Durchschnitt liege. Ansonsten drohe die Gefahr eines Fehlausbruchs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: