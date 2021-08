Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

38,32 EUR +2,13% (27.08.2021, 09:01)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

44,10 USD -2,50% (26.08.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (27.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Schwere Wochen lägen hinter dem chinesischen Konzern. Der starke Abverkauf an den Börsen scheine jedoch vorerst gestoppt. Operativ laufe es für den Solarmodulhersteller ohnehin weiter gut. Zudem arbeite JinkoSolar daran, die starke Marktposition zu festigen. Jetzt gebe es auch mehr Details zu einem neuen Solarmodul.Anfang des Jahres habe der Konzern begonnen, die monokristallinen bifazialen Topcon n-type-Solarmodule zu produzieren. Nun seien einige Details zum Solarmodul "Tiger Neo" bekanntgegeben worden, das bald auf den Markt kommen solle. Dessen Wirkungsgrad liege zwischen 21,11 und 22,18% bei einer linearen Degression von 0,40% über 30 Jahre. Im ersten Jahr verschlechtere sich die Leistung um weniger als 1%. Der Temperaturkoeffizient liege nur bei minus 0,30% pro Grad Celsius."Das Modul wird mit einem kreisförmigen Lötstreifen hergestellt, um einen besseren optischen Effekt zu erzielen", so Jinko Solra-CTO Hao Jin auf Nachfrage des pv magazine. "Seine Bifazialität von 80 bis 85 Prozent ist etwa 5 bis 15 Prozent höher als die von herkömmlichen bifazialen p-type-Produkten." Empfohlen werde das Modul für PV-Kraftwerke, aber auch bei Dachprojekten jeder Größe könne es aufgrund seiner Effizienz und Zuverlässigkeit eingesetzt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: