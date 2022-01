Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

40,68 EUR -0,59% (05.01.2022, 16:29)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

46,16 USD -0,06% (05.01.2022, 16:16)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (05.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Der chinesische Solarmodulhersteller habe sich in China einen Großauftrag gesichert. Nach dem starken Start in das neue Jahr reagiere die JinkoSolar-Aktie am Mittwoch zwar kaum, doch das Ausmaß des Auftrags sei durchaus beeindruckend. Die Stimmung rund um die Solarbranche bleibe somit vorerst gut.JinkoSolar habe eine Ausschreibung von CPECC, eine auf Projektentwicklung und Bau spezialisierte Tochtergesellschaft der China National Petroleum Corporation (CNPC), gewonnen. Dabei sei es um Solarmodule mit einer Leistung von bis zu 1,85 Gigawatt gegangen, die im Laufe des Jahres 2022 ausgeliefert werden sollten. Zum Vergleich: Der Auftrag umfasse damit rund acht Prozent der gesamten Auslieferungen 2021.CNPC wolle als traditioneller Energiekonzern mit den Solarprojekten seine Klimaziele erreichen. Durch den bislang größten Modulauftrag in der Geschichte des Konzerns solle die eigene Pipeline in China weiter ausgebaut werden. Für Modulhersteller wie JinkoSolar dürfte die hohe Nachfrage auch künftig prall gefüllte Auftragsbücher bedeuten.Bei der günstig bewerteten Aktie sollten aber ausnahmslos spekulative Anleger zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: