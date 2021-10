Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

41,18 EUR +3,94% (07.10.2021, 18:12)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

47,53 USD +3,69% (07.10.2021, 17:59)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (07.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Im freundlichen Gesamtmarkt würden sich Green-Tech-Aktien am Donnerstag besonders stark zeigen. Auf breiter Front würden v.a. Solaraktien zulegen. Auch die JinkoSolar-Aktie steige deutlich und stehe vor dem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend.Die Einigung zwischen Republikanern und Demokraten im US-Schuldenstreit beflügele die Märkte. Hinzu kämen positive Impulse für China-Aktien. JinkoSolar spiele das doppelt in die Karten. Nachdem zuletzt immer mehr Anleger das Risiko bei dem volatilen Titel gescheut hätten, würden die günstige Bewertung und die grundsätzlich guten Perspektiven für die Solarbranche nun wieder in den Vordergrund rücken.Auch charttechnisch könnte sich das Bild langsam wieder aufhellen. Die JinkoSolar-Aktie bewege sich mittlerweile zwar seit Monaten in einer breiten Seitwärtsrange, diese habe sich zuletzt allerdings deutlich eingeengt. Während die untere Begrenzung dieses Keils zuletzt mehrfach standgehalten habe, stehe das Papier des chinesischen Solarkonzerns nun unmittelbar vor dem Sprung über den kurzfristigen steileren Abwärtstrend. Gelinge der Ausbruch, könnte es schnell bis in den Bereich der 55-USD-Marke gehen, wo der flachere mittelfristige Abwärtstrend verlaufe - dieser bilde auch die obere Begrenzung der Keilformation.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: