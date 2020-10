Börse Frankfurt-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (22.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eigentlich sei es ja schon längst abzusehen gewesen. Nachdem die JinkoSolar-Aktie in den letzten fünf Wochen um satte 330 Prozent zugelegt habe, sei es gestern zur überfälligen Korrektur gekommen. Diese sei jedoch recht stark ausfallen. Zum Handelsschluss habe der Wert über 20 Prozent eingebüßt. Gehe der Abverkauf jetzt noch weiter?Der äußerst starke Höhenflug der JinkoSolar-Aktie habe Mitte September begonnen. Damals habe der Produzent von Solarzellen verkündet, dass der Gewinn im Vergleich zum vorherigen Quartal um über 600 Prozent höher ausfallen werde und dass die Tochter Jiangxi Jijnko an Börse gehen werde.Unter stark steigendem Handelsvolumen sei der Wert von Hoch zu Hoch geklettert. Auch gestern vor Handelsbeginn habe die Aktie noch leicht zugelegt und ein Allzeithoch bei 90,07 Dollar markiert. Wenige Minuten später habe der starke Abverkauf angefangen. Bis zum Handelsschluss habe die Aktie um knapp 22 Prozent zurückgesetzt und stehe jetzt an der 70-Dollar-Marke.Charttechnisch sei die Korrektur überfällig gewesen. Die massiv überkauften Stochastik- und RSI-Indikatoren würden bereits signalisierten, dass diese bevor gestanden habe. Aufgrund der hohen Trendstärke des vorherigen Anstiegs sollte der Rücksetzer aber nicht allzu lange anhalten. Wahrscheinlich sei ein Rebound im Bereich um das Volume-Peak an der 60-Dollar-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: