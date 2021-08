Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

36,90 EUR -3,96% (26.08.2021, 14:14)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

45,23 USD +2,45% (25.08.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (26.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Konzerns kämpfe sich in der der aktuellen Handelswoche wieder nach oben. Die JinkoSolar-Aktie habe zuvor starke Kursverluste verzeichnet und habe nun einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Erholung meistern können. Auf diese Marken sollten Anleger aktuell besonders achten.Im Zuge der Angst um zunehmende Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise und die daraus resultierenden Umsatzeinbußen hätten Anleger in den letzten Wochen in großem Umfang Aktien von JinkoSolar verkauft. Der Kurs sei über 40% abgesackt, nachdem er vor rund vier Wochen noch ein Mehrwochenhoch bei 64,76 USD erreicht habe. Im Anschluss sei die JinkoSolar-Aktie auf ein neues Mehrwochentief bei 37,32 USD gefallen.Der Unterstützungsbereich um die 36-USD-Marke sei nicht unterschritten worden und so habe der Abverkauf am vergangenen Donnerstag gestoppten werden können. Die JinkoSolar-Aktie habe seitdem zur Erholung angesetzt und in fünf Handelstagen um 21% zugelegt. Damit habe das Wertpapier auch einen ersten Widerstand bei 43,20 USD gemeistert - ein gutes Zeichen. Als nächstes Etappenziel stehe der GD200 bei 51,33 USD im Fokus der Anleger.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: