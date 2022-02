Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (04.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Seit Wochen pendele die JinkoSolar-Aktie in einem relativ engen Seitwärtstrend dahin. Auch der Börsengang der Tochter Jiangxi Jinko in China habe keine nachhaltigen Impulse gebracht. Ein traditionell skeptischer Analyst spreche sogar von "strukturellen Problemen" und habe das ohnehin niedrige Kursziel noch einmal gesenkt.Im Rahmen einer Branchenstudie vor den Zahlen der Solarkonzerne zum vierten Quartal habe Analyst Brian Lee von Goldman Sachs auch JinkoSolar noch einmal unter die Lupe genommen. Er bleibe wegen Problemen bei der Logistik, hohen Kosten für Vorprodukte und politischem Gegenwind vorsichtig und bezeichne Cashflow und Schulden des Konzerns als "strukturelle Probleme". Entsprechend habe er das Kursziel noch einmal von 29 auf 26 Dollar gesenkt, die Einstufung laute weiter "sell".Bislang stehe für die Quartalszahlen von JinkoSolar laut Homepage des Unternehmens noch kein Termin fest. Allerdings dürften sich Anleger ohnehin noch etwas gedulden müssen. Im vergangenen Jahr seien die Gesamtjahreszahlen erst am 9. April veröffentlicht worden.Bei JinkoSolar würden sich weiter die Geister scheiden. Bären wie Brian Lee und Bullen mit Kurszielen weit über dem aktuellen Kurs würden sich die Waage halten. Grundsätzlich seien die Aussichten für den günstig bewerteten Solarkonzern auch sicher weiter gut. Doch die China-Probleme und die hohe Volatilität in der Branche würden ein Risiko bleiben. Zudem sei Green Tech im aktuellen Marktumfeld kaum gefragt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link