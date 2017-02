NYSE-Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktie: Dämpfer für Stimmung! - AktiennewsDie Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) leiden heute unter einer gedämpften Stimmung im Solarsektor.Schwergewicht SunPower Corp. legte Quartalszahlen vor. Während die Erlöse des vierten Quartals die Erwartungen des Marktes noch übertrafen, fiel der Nettoverlust aber deutlich höher aus als befürchtet. Die Bruttomarge fiel in den negativen BereichHinzu kommt, dass SunPower für das laufende Quartal Umsätze in Aussicht stellte, die ebenfalls weit hinter der Konsensprognose zurückbleiben. SunPower CEO sprach von herausfordernden Branchenbedingungen. Bei der Bruttomarge ist im laufenden Quartal ebenfalls keine Besserung in Sicht, im besten Fall soll laut CFO Boynton der Break even erreicht werden.Die nachbörslich deutlich gesunkene Notierung der SunPower-Aktie lässt auch die Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. nicht kalt. Der Aktienkurs gibt im Handel rund 2,5% ab.Xetra-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:14,92 Euro -2,93% (16.02.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:15,16 Euro -2,07% (16.02.2017, 18:00)