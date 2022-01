Bemerkenswert sei, dass BNPL in einigen Bereichen bereits weit mehr als 2,4% des E-Commerce-Volumens ausmache. Dies sei der Fall in Australien, Schweden und Deutschland, wo BNPL 10%, 23% bzw. 19% der E-Commerce-Checkout-Käufe ausmache. Klarna habe seinen Sitz in Schweden, während Australien der Sitz von Afterpay sei. Dies könnte eine Erklärung für den Erfolg von BNPL sein. Hingegen sei man in Deutschland seit jeher zurückhaltender bei der Nutzung von Kreditkarten im Allgemeinen. Diese Länder würden zeigen, dass BNPL in absehbarer Zeit einen großen Teil der Online-Checkout-Käufe ausmachen könnte, was die Wachstumsaussichten des Marktes untermauere.



Auch in der Offline-Welt gebe es BNPL als Zahlungsmethode. Sie komme aber derzeit nur bei einem kleinen Teil der Checkout-Zahlvorgänge zum Einsatz. Trotz seines starken Wachstums decke BNPL lediglich 0,2% des gesamten Zahlungsaufkommens ab und sei damit nach wie vor ein Nischensegment in dem riesigen Zahlungsmarkt (37 Billionen US-Dollar im Jahr 2020).



Führe man sich das starke Nutzenversprechen vor Augen, das BNPL seinen Kunden biete, sei die derzeitige Attraktivität dieser Plattformen keine große Überraschung. Abgesehen davon, dass keine Zinsen anfallen würden, stelle BNPL im Vergleich zu Kreditkarten eine sehr einfache und transparente Lösung ohne versteckte Gebühren - ein häufig geäußerter Kritikpunkt bei Kreditkartendarlehen - dar.



Mit Blick auf den Wert, den der Markt Afterpay zuschreibe (26,6 Mrd. US-Dollar bei einem Nettoumsatz von 506 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2021) und der letzten Bewertungsrunde von Klarna (45,6 Mrd. US-Dollar im Juni 2021), werde nach Auffassung der Marktteilnehmer deutlich, dass diese Branche auch in Zukunft robuste und rentable Zuwachsraten verzeichnen werde.



Welche Auswirkungen habe BNPL auf die traditionelle Zahlungsverkehrsbranche?



BNPL werde häufig als eine Online-Alternative zu Kartenzahlungen gesehen. Der Großteil der BNPL-Transaktionen erfolge jedoch weiterhin über herkömmliche Kartenschienen. Es verlagere lediglich das Online-Volumen von Kredit- auf Debitkarten, was bedeute, dass die Auswirkungen von BNPL auf die globalen Netze (z. B. VISA und MasterCard) und die Acquirer (z. B. Worldline, WorldPay usw.) begrenzt seien.



Dabei sei es sinnvoll, die Transaktionsströme zu unterteilen. Vorgelagerte Zahlungen seien solche, die von BNPL-Anbietern an Einzelhändler geleistet würden. Die meisten BNPL-Anbieter würden tiefer gehende, direkte Integrationen bei Händlern betreiben, um z. B. Lagerhaltungseinheiten (SKUs)/ Produktdaten und Versanddetails abzurufen. Dank dieser direkten Verbindung könnten sie Händler sofort über Automated Clearing House (ACH)-Schienen bezahlen. Händler-Acquirer und traditionelle Netze scheinen in diesem Szenario von BNPL-Anbietern übergangen zu werden. Wenn jedoch BNPL-Anbieter nicht über eine direkte Verbindung verfügen würden, werde eine einmalige virtuelle Karte zur Bezahlung des Händlers ausgestellt. In diesem Fall würden die Kartennetze und die Acquirer vergleichbare wirtschaftliche Erträge mit den Karten erzielen.



Nachgelagerte Zahlungen seien die Zahlungen der Kunden an den BNPL-Anbieter. Der Kunde entscheide, wie er seine Raten zurückzahlen wolle. Wenn der Kunde beschließe, seine Debitkarte (was bei 90% der Kunden der Fall sei) oder seine Kreditkarte mit der BNPL-Plattform zu verknüpfen, würden die Netze und die Händler-Acquirer an vergleichbaren Kartenkosten verdienen. Dabei würden sie nicht übergangen. Aktuell gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Anbieter von BNPL ihre Kunden erfolgreich davon überzeugen oder es ihnen tatsächlich ermöglichen würden, ihre Bankkonten direkt mit der BNPL-Plattform zu verknüpfen. Sollten BNPL-Akteure ihr Potenzial zur Verknüpfung von Bankkonten ausbauen (~offene Banking-Aktivitäten), könnte langfristig ein geschlossener Kreislauf durch Einzugsermächtigungen entstehen.



Die Wallet-Akteure PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) und Square (ISIN US8522341036/ WKN A143D6) hätten das Potenzial von BNPL im Bereich des e-Commerce eindeutig erkannt, um ihre zweigleisigen Netze weiter auszubauen. Square habe AfterPay (ISIN AU000000APT1/ WKN A2DT5A) für 29 Milliarden US-Dollar erworben, um sein Online-Engagement und seine internationale Präsenz zu erhöhen und sich auf größere Händler zu konzentrieren. Auch hier sehe man keine nennenswerten Bedrohungen für den geschlossenen Kreislauf des Zahlungssystems. Square sei nach wie vor auf die USA ausgerichtet und verarbeite nur 1% des gesamten Handels (Point of Sales und E-Commerce). Die Cash App des Anbieters werde vorwiegend für Peer-to-Peer-Transaktionen und nicht für die Bezahlung von Händlern verwendet.



PayPal habe sein eigenes BNPL-Angebot auf den Markt gebracht und den japanischen BNPL-Anbieter Paidy für 2,7 Milliarden US-Dollar erworben. Diese Angebote würden darauf abzielen, den Nutzern des PayPal-Wallet einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig das Wertversprechen gegenüber Händlern zu stärken. Die meisten PayPal-Nutzer (60%) würden Wallet-Konten mit Kredit- und Debitkarten verknüpfen. Andere würden ihr Bankkonto verknüpfen oder Transaktionen über gespeicherte Guthaben bezahlen. Zudem sei PayPal derzeit nicht damit befasst, aktiv irgendwelche Kreisläufe zu schließen. PayPal bevorzuge nach wie vor den "Hand-in-Hand"- bzw. Partneransatz innerhalb des breiten und dynamischen Zahlungsökosystems.



Langfristig könnte PayPal jedoch aggressiver auftreten, indem es die Kunden zu anderen Finanzierungsquellen als der Karte dränge oder erfolgreich direkte Einzahlungen einführe. Letzteres setze voraus, dass die Wallet-Nutzer PayPal gestatten, automatisch einen bestimmten Prozentsatz ihres Gehalts auf ihr PayPal-Wallet-Konto zu überweisen.



BNPL sei eindeutig zu einer nicht mehr wegzudenkenden Zahlungsoption im Online-Zahlungsverkehr geworden. BNPL biete einen sehr interessanten und disruptiven Ansatz für das Segment der kurzfristigen Verbraucherkredite. Im Laufe der Zeit könnte sich BNPL (zumindest theoretisch) negativ auf das etablierte Zahlungssystem auswirken, sollte sich BNPL für einen geschlossenen Kreislauf entscheiden. Derzeit kooperiere es jedoch eng mit den Netzen und den Acquirern, um einen wachsenden Markt zu schaffen, und stehe daher eher für eine Vergrößerung des gesamten verfügbaren Marktes als für eine Bedrohung. (31.01.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - In den letzten zwei Jahren hat sich im Zahlungsverkehrssektor einiges getan, so Pieter-Jan De Meyer und Eros Portillo Spetaliere, Buy-side Equity-Analysten bei DPAM.Infolge der COVID-Pandemie habe man einen bedeutenden Einsatz von kontaktlosen Zahlungen und einen großen Schritt in Richtung Omni-Channel-Commerce erlebt. Darüber hinaus habe man den beeindruckenden Aufstieg eines neuen Phänomens miterlebt: Jetzt kaufen, später zahlen bzw. "Buy Now - Pay Later" - BNPL.Was bedeute "Buy Now Pay Later" (BNPL)?Wie der Name bereits andeutet, sei BNPL eine Zahlungsmethode, die es dem Verbraucher ermögliche, etwas zu kaufen und später in mehreren Raten zu bezahlen. Es gebe zwei allgemeine Kategorien von BNPL: Die erste Kategorie, die am weitesten verbreitet sei, konzentriere sich auf Ratenzahlungen, bei denen der Zahlungsbetrag innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums (einige Wochen) ohne Zinskosten zurückgezahlt werde. Die gebräuchlichsten Formen von Ratenzahlungen in dieser Kategorie seien die Zahlung in 4 bzw. 3 Raten. Die wichtigsten Akteure in diesem Bereich seien Klarna und Afterpay. Bei der zweiten Kategorie würden die Raten über einen längeren Zeitraum (einige Monate) zurückgezahlt. Diese zweite Kategorie sei dem traditionellen Kreditgeschäft sehr ähnlich - und den Kunden entstünden Zinskosten. Die wichtigsten Akteure in diesem Bereich seien Klarna und Affirm (ISIN US00827B1061/ WKN A2QL1G).Im Vergleich zu Kreditkarten bestehe der Hauptunterschied von BNPL darin, dass für die aufgeschobene Zahlung keine Zinskosten anfallen würden. Zudem werde die Kreditwürdigkeit der Kunden durch einen kurzfristigen Kredit nicht beeinträchtigt. In der Tat würden BNPL-Unternehmen in der Regel keine Kreditprüfung bei Kreditbüros durchführen, um die Finanzierung zu bewilligen. Anstatt formale Kreditprüfungen durchzuführen, würden BNPL-Unternehmen ihr Kreditrisiko steuern, indem sie den Nutzer dazu bringen würden, die Fähigkeit zu erwerben, die Plattform in größerem Umfang zu nutzen. Vielmehr werde dem Verbraucher zunächst eine Kreditbewilligung über einen geringen Betrag erteilt. Diese Bewilligung könne zu einem späteren Zeitpunkt erhöht werden, sofern er die Raten fristgerecht zurückzahle. Dieser lockere Ansatz bei der Bonitätsprüfung werde durch die laxe Regulierung der Branche begünstigt."Zinsloses Darlehen" - Wo sei der Haken?Für den Einzelhändler sei es trotz der höheren Gebühren ein interessantes Angebot, da Verbraucher, die BNPL als Bezahloption nutzen würden, in der Regel größere Warenmengen kaufen würden. Ferner sei der Umrechnungskurs bei BNPL-Transaktionen höher als bei herkömmlichen Zahlungsmitteln. Dies sei von entscheidender Bedeutung, da der Umrechnungskurs im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Einzelhändler sei. Zudem gebe Anzeichen für mehr Wiederholungskäufe, mehr Transaktionen und niedrigere Kundenakquisitionskosten. Einzelhändler würden BNPL-Plattformen in der Regel als wirksames Werbeinstrument nutzen, um für ihre Produktpalette zu werben.BNPL-Unternehmen würden nicht nur eine Gebühr vom Händler, sondern auch Verzugszinsen von Verbrauchern erheben, die ihre Raten nicht rechtzeitig zurückzahlen würden. Bei Afterpay mache dies etwa 10% der Einnahmen aus und sei ein weiteres Instrument, das BNPL-Unternehmen für das Management ihres Kreditrisikos sowie ihrer Kreditausfälle nutzen würden. Und schließlich würden die BNPL-Unternehmen zusätzliche Gebühren einnehmen, indem sie Kunden direkt von ihren Plattformen auf die Webshops der Einzelhändler verweisen und dabei das starke Engagement ihrer Nutzerbasis nutzen würden.Der Schlüssel zum Erfolg von BNPLBNPL sei eine besonders schnell wachsende Checkout-Kategorie, die laut dem Global Payments Report von Worldpay von 1,6% der weltweiten E-Commerce-Transaktionen im Jahr 2019 auf 2,4% im Jahr 2020 angestiegen sei. Bis 2024 solle sich sein Anteil am weltweiten E-Commerce-Volumen auf 4,2% praktisch verdoppeln, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 30% gegenüber 2020 entsprechen würde.