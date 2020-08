Hieraus leite sich eine zeitlose Schlussfolgerung für alle Bullenmärkte ab: Kein Bullenmarkt starte vor einer perfekten Kulisse, sondern beinhalte zu Beginn immer auch noch ungelöste Fragen. Die Stimmung sei immer gleich - pessimistisch. Mit der Zeit jedoch würden sich Lösungen für die entstandenen Probleme finden. Der Markt sei zu diesem Zeitpunkt jedoch schon weit von seinem Tiefpunkt entfernt. Wer die Anfangsphase verpasse, habe keine Chance die Bullenmarktrendite in Gänze in das eigene Portfolio zu transferieren.



Die zweite Welle der Sorgen



Doch während sich die fundamentale Lage sukzessive verbessere, würden die Sorgen groß bleiben. Meist würden die neuen Ängste zu Beginn mit den Auslösern der vergangenen Krise zusammenhängen. So würden sich Investoren heute vor allem um eine zweite Welle, das Scheitern eines Impfstoffes oder eine zu optimistische Stimmung im Vergleich zur Realität sorgen. In der letzten Krise 2009 sei ebenfalls ein zweiter Abschwung befürchtet worden. Damals habe man sich jedoch nach der Finanzkrise mit Hypothekenkrediten, der Schuldenkrise Dubais oder der kommunalen Verschuldung beschäftigt.



Dass man sich heute kaum noch an die Sorgen der damaligen Zeit erinnern könne, sei übrigens ebenso nachvollziehbar. Wenn sich Entwicklungen im Nachhinein als nicht so schlimm herausstellen würden, würden sie schnell aus dem Speicher gelöscht. Der vergangene Weg sei gedanklich immer einfach gewesen, die Zukunft hingegen sei immer ein Problem.



Fazit



Wer die aktuelle Marktphase unbeschadet überstanden habe, könne mit Recht stolz auf seine Leistungen als Investor sein. Nun sei die Fallhöhe zwar gestiegen, da der Markt sich inzwischen wieder auf höherem Niveau befinde - den Mut sollte man jedoch trotzdem nicht verlieren. Man nenne dieses Phänomen "Break-Even-Itis". Man sollte diesem Gefühl nicht zum Opfer fallen, sondern weiterhin den langfristigen Plan verfolgen. Nur so bestehe die Möglichkeit, auch langfristig die Aktienmarktrendite im eigenen Portfolio zu entdecken.





