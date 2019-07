Für Unsicherheit bei den Anlegern in Japan habe im vergangenen Monat weiterhin der Handelsstreit zwischen den USA und China gesorgt. Nachdem die Verhandlungen seit der jüngsten Eskalation im Mai pausiert hätten, hätten sich beide Parteien im Rahmen des G20-Gipfels Ende Juni auf eine weitere Gesprächsrunde geeinigt.



Der langwierige Handelskonflikt schwäche die Wirtschaft der Exportnation Japan maßgeblich. Japanische Ausfuhren seien im Juni zum sechsten Mal in Folge gesunken und hätten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,8 Prozent abgenommen. Trotz anhaltend sinkender Exporte habe die japanische Industrieproduktion im Mai mit 2,3 Prozent überraschend den stärksten Anstieg seit mehr als einem Jahr verbuchen können. Die Konjunkturaussichten würden gleichwohl verhalten bleiben: Der vierteljährlich erhobene Tankan-Index sei jüngst von zwölf Punkten auf sieben Punkte gefallen. Experten hätten einen Rückgang auf lediglich neun Punkte erwartet.



Positiv hätten sich auf den japanischen Aktienmarkt Signale der US-Notenbank FED ausgewirkt, die Geldpolitik in den nächsten Monaten expansiver zu gestalten und Zinssenkungen durchzuführen. Auch die Bank of Japan habe angekündigt, ihre lockere Geldpolitik beizubehalten und die Zinsen bis mindestens Frühjahr 2020 auf einem sehr niedrigen Niveau zu belassen.



Die Märkte dürften in den kommenden Monaten vor allem von den Ergebnissen der nächsten Gesprächsrunde zwischen den USA und China sowie der globalen konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden. (Ausgabe vom 09.07.2019) (11.07.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die japanischen Börsen erzielten im Juni deutliche Gewinne und trotzten damit zahlreichen belastenden Faktoren, so die Experten von Union Investment.Der marktbreite TOPIX-Index (ISIN: XC0009694107, WKN: 969410) habe in lokaler Währung 2,6 Prozent an Wert gewonnen. Der Nikkei 225-Index (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe sogar ein Plus von 3,3 Prozent verbuchen können.