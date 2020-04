Bonn (www.aktiencheck.de) - In sechs japanischen Präfekturen gilt der Ausnahmezustand bis Anfang Mai, so die Analysten von Postbank Research.



Dennoch sei diese Maßnahme nicht mit den momentan noch wesentlich schärferen Quarantänemaßnahmen in weiten Teilen Europas oder den USA vergleichbar. In Japan entspreche der Ausnahmezustand im Wesentlichen der Aufforderung zuhause zu bleiben. Dennoch sei der Effekt nicht zu verachten. Die sechs betroffenen Präfekturen würden rund 47,5 Prozent des japanischen BIP sowie 44 Prozent der Bevölkerung stellen. Zudem sei die Region stark geprägt vom Dienstleistungssektor, der besonders unter den Maßnahmen leiden sollte.



Um die negativen Folgen abzufedern habe die Regierung zuletzt ein umfangreiches Fiskalprogramm in Höhe von insgesamt rund 108 Billionen Yen oder 20 Prozent des BIP beschlossen. Das Fiskalpaket beinhalte neben einem einjährigen Moratorium für Steuern und Sozialabgaben für Unternehmen auch direkte Transferleistungen an Unternehmen sowie private Haushalte. Jedoch sei schwer vorherzusehen, welcher Anteil der Transferleistungen in Höhe von insgesamt rund 19 Billionen Yen (3,4 Prozent des BIP) tatsächlich konsumiert und nicht von den Empfängern gespart werde. Die Regierung plane zur Finanzierung des Pakets eine deutliche Ausweitung der Anleiheemissionen. Auf der Käuferseite dürfte dabei weiterhin die Bank of Japan bereitstehen, die die Anleihen im Zuge ihres Programms zur Kontrolle der Zinsstrukturkurve aufnehmen dürfte - Politikmix auf Japanisch. Im Zuge dieser Meldungen habe sich der Yen tendenziell etwas schwächer zum Euro gezeigt. (09.04.2020/ac/a/m)



