Die Bank of Japan habe in 2016 mit einem Paukenschlag begonnen und Ende Januar Negativzinsen eingeführt. Dies habe die Wirtschaftsakteure und insbesondere die Banken unvorbereitet getroffen und habe entsprechende negative Konsequenzen gehabt, der Geldmarkt etwa sei einige Zeit quasi zum Erliegen gebracht worden. In der Folge seien die japanischen Renditen auch im längerfristigen Bereich gesunken, im Sommer hätten die zehnjährigen Papiere sogar bei fast -0,30% notiert. Immerhin sei es gelungen, die Kreditvergabe so zu stimulieren, wovon vor allem der Bausektor profitiert habe. Im September habe die Notenbank dann den Fokus der Geldpolitik geändert und eine Zinskurvensteuerung eingeführt.



Ein Vorteil dieses Instruments könnte eine Entspannung bei den Banken und Versicherungen sein, wenn gelinge die Kurve zu versteilern. Der Nachteil, insbesondere wenn man sich - wie aktuell der Fall - auf einen Zielzins (derzeit 0,00%) bei der zehnjährigen Restlaufzeit festlegen lasse, sei, dass man Marktveränderungen zu sehr ausgeliefert sei. So habe die Aktien-Hausse und Renten-Baisse im Anschluss an die amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu deutlichen Zinsanstiegen auch in Japan geführt. Das konjunkturelle Umfeld mache derzeit keine Änderungen der Geldpolitik notwendig: Die Inflation nehme wieder zu, die Wirtschaft wachse. Aber allein der marktbedingte Zinsanstieg könnte nun die BoJ dazu nötigen, expansiver aufzutreten um etwa von 0,10% wieder auf 0,00% herunterzukommen. Die japanischen Geldpolitiker hätten damit einmal mehr den Fehler begangen, sich vielleicht zu sehr zu kommitten. So wie etwa sich nicht nur auf ein zu hohes Inflationsziel festzulegen, sondern dieses auch noch mit einem Datum zu versehen.



Die Analysten würden für die japanische Wirtschaft mit einem dynamischen Start in das Jahr 2017 rechnen. Der billige Yen habe schon zum Jahresausklang 2016 die Exporte stimuliert, der Effekt werde anhalten. Die abgewertete Währung habe auch einen preistreibenden Effekt, ebenso wie die aktuellen Preisanstiege bei den Rohstoffen. Auch das im September beschlossene Konjunkturprogramm der Regierung sollte die Inflation zumindest stabilisieren. Insgesamt rechne man mit einer etwas höheren Preissteigerungsrate, dennoch dürfte die Zielinflation der Bank of Japan in Höhe von 2,0% in 2017 nicht erreicht werden. Da die Geldpolitiker das Datum für die Erreichung schon mehrfach verschoben hätten, dürfte es ihn nicht schwer fallen, es 2017 abermals zu tun.



In der ersten Jahreshälfte werde das im Konjunkturprogramm auf die Wirtschaft wirken. Aufgrund der avisierten bis zu drei weiteren Leitzinssteigerungen - man rechne aktuell mit zwei - in den USA sollte der JPY weiter günstig bleiben. Wenn da nicht die vielen vor allem politischen Unsicherheitsfaktoren wären. Eine Rückkehr der Unsicherheit etwa im Umfeld der europäischen Wahlen oder geopolitische Verspannungen würde eine Rückkehr zum sicheren Hafen Yen und entsprechende Aufwertungen bedeuten. Dies sei zum Teil in der Analysten-Prognose enthalten. Eine große Unwägbarkeit sei auch die Politik des neu gewählten US-Präsidenten. Ziehe Donald Trump tatsächlich eine harte Abschottungspolitik durch, werde dies Japan und China empfindlich treffen. Das mühselig verhandelte Transpazifische Freihandelsabkommen wolle der ImmobilienMagnat gleich zum Amtsantritt kassieren. Es bleibe abzuwarten, wie er sich weiter positioniere. Die letzten Tweets würden bislang wenig Gutes verheißen.







Die japanische Wirtschaft startete trotz der chinesischen Finanzmarktkapriolen sehr dynamisch in das Jahr 2016, so die Analysten der Nord LB. Während in der ersten Hälfte des Jahres vor allem der private Konsum einen stabilen Wachstumsbeitrag geliefert habe und der Außenbeitrag negativ gewesen sei, habe der Binnenkonsum im zweiten Halbjahr zwar nachgelassen, billiger Yen und ein Anstieg in der Exportnachfrage hätten den Ausfuhren dann jedoch wieder auf die Sprünge geholfen. Insgesamt werde Japans Wirtschaft in 2016 knapp über 1,0% wachsen, im nächsten Jahr würden es 1,3%.