Die Gespräche, die die Experten mit Unternehmensvorständen führen würden, würden bei ROBECO zudem die Grundlage der ESG-Politik für Schwellenländer bilden: Diese ziele unter anderem auf eine Verbesserung von Managementpraktiken ab, sodass das hohe Wachstum in diesen Ländern auch zu stärkeren Ertragssteigerungen und höheren Gewinnausschüttungen führe, von denen die Anleger profitieren würden.



"Zurzeit sind Schwellenländer-Aktien ausgesprochen billig", hebe Pals hervor. "Bei den Kurs-Gewinn-Verhältnissen gibt es gegenüber den Industrieländern Abschläge von 30 Prozent - verglichen mit einem historischen Durchschnitt von etwa 10 Prozent. Dies dient als Ausgleich für höhere Risiken und geringere Liquidität." Pals und van Rijn würden erwarten, dass die zwischen Industrie- und Schwellenländern bestehenden Unterschiede bei den Bewertungskennzahlen allmählich verschwinden würden. So sage van Rijn: "Anleger sollten sich nicht allein auf Wirtschaftswachstum fixieren. Die Schwellenländer werden zwar auch in den nächsten Jahren stärker wachsen als die Industrieländer. Wichtiger ist aber die Eigenkapitalrendite."



Generell sei ROBECO eher in Substanz- als in Wachstumsaktien übergewichtet. Erstere stünden aktuell stärker in der Gunst der Anleger, nachdem sich die weltweite Performance von Wachstumstiteln in den letzten zehn Jahren verbessert habe. Mit Blick auf die unter dem Akronym "FAANG" zusammengefassten Aktien von Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) und Google (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) in den USA erkläre Pals: "Die FAANG-Papiere erzielen Renditen, mit denen kein Sektor mithalten kann. Die Börsen der Schwellenländer können sogar noch stärker von der Rotation weg von Wachstums- hin zu Substanzaktien profitieren, denn wir finden in den Schwellenländern weitaus mehr unterbewertete Unternehmen als in den Industrieländern. Teils als Folge hiervon könnten die nächsten zehn Jahre durchaus zum Jahrzehnt der Schwellenländer werden."



Als aktiver Investor sei ROBECO nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Ländern unter- oder übergewichtet - zum Teil, um Währungsrisiken zu begrenzen. Denn die Abwertung einer Lokalwährung könne die Rendite für Investoren in Schwellenländern auch dann zunichte machen, wenn sie die "richtigen" Unternehmen ausgewählt hätten.



"Währungen entscheiden in diesem Segment maßgeblich über Anlageerfolg und -misserfolg", bringe van Rijn es auf den Punkt. "Vor 25 Jahren gab es erhebliches Wachstum, verbunden mit riesigen Außenhandelsdefiziten. Heute erwirtschaften viele Schwellenländer bedeutende Überschüsse. Dies wiederum bedeutet, dass Währungen viel weniger anfällig und die betreffenden Volkswirtschaften wesentlich robuster sind. Dennoch werden schwache Länder nach wie vor von Krisen erfasst. Anleger am Rentenmarkt beobachten dies sorgfältig und reagieren schnell. Dessen muss man sich bewusst sein."



Pals ergänze: "Länder mit einem Defizit sind in unserer Strategie untergewichtet. Das macht sich auf lange Sicht bezahlt." ROBECO sei in China leicht übergewichtet. Pals weiter: "Wir interessieren uns weniger für die alte Industrie und bevorzugen stattdessen Konsumgüter. Die Umwandlung von Wirtschafts- in Gewinnwachstum wird vor allem im ‚neuen' China stattfinden. Und das sind die Unternehmen, die vom Handelskrieg weniger betroffen sind."



Das Schwellenländer-Universum sei nicht statisch: Als ROBECO - seit 1930 in Schwellenländern investiert - im Jahr 1994 ein auf Emerging Markets spezialisiertes Team zusammengestellt habe, habe China fast völlig im Portfolio gefehlt. Heute habe das Land ein Gewicht von 32 Prozent. Vietnam und Pakistan, zwei als "Frontier-Märkte" eingestufte Länder, seien für eine Höherstufung zu "Schwellenländern" vorgemerkt. Südkorea und Taiwan dürften nach Einschätzung von Pals und van Rijn in zehn Jahren als Industrieländer gelten. "China ist somit ein stabilisierender Faktor im Schwellenländer-Segment", würden die ROBECO-Experten erklären.



Insgesamt hätten die Schwellenländer in globalen Indices derzeit ein Gewicht von 13 Prozent, obwohl ihr Anteil an der Weltwirtschaft 60 Prozent betrage. Dies sei zum Teil auf eine Unterbewertung und auf die geringere Zahl börsennotierter Unternehmen zurückzuführen. Doch das werde sich ändern. Ein unterstützender Faktor sei die wachsende Bedeutung professioneller Anleger an den lokalen Märkten. Mit Blick auf den Markt komme van Rijn zu dem Schluss: "Kleinanleger, die ihre Anlageentscheidungen häufig auf Basis von Gerüchten treffen, geben derzeit den Ton an. Institutionelle Investoren spielen aber eine zunehmende Rolle am Markt, was mit dem Wachstum von Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften zusammenhängt. Diese investieren nicht auf der Grundlage von Anlagetipps, sondern achten auf Faktoren, die tatsächlich für langfristige Renditen sorgen." (04.11.2019/ac/a/m)







