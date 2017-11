Vor einem Jahr hätten ihn die Anleger als Retter des kleinstädtischen Amerika bejubelt - alle hätten von der Wiederbelebung der US-Industrie und amerikanischen Jobs für amerikanische Bürger gesprochen. Die Stimmung sei gestiegen, ebenso wie die Kurse von Small Cap- und Bankenaktien. Trump selbst habe wiederholt und lautstark die Aufhebung und Ersetzung von Obamacare sowie eine Steuersenkung gefordert und den Amerikanern ein Infrastrukturpaket im Umfang von einer Billion US-Dollar versprochen. Doch was sei tatsächlich geschehen? Obamacare sei immer noch in Kraft, die Debatte über die Steuerreform habe gerade erst begonnen. Und das Versprechen, die US-Infrastruktur zur besten der Welt zu machen? Darum sei es ebenfalls auffällig still geworden.



Die US-Wirtschaft brumme jedoch weiter munter vor sich hin und der S&P 500 sei sieben Monate in Folge gestiegen und habe seit Jahresbeginn über 50 neue Höchstwerte markiert. Habe Trump irgendetwas mit dem Feuerwerk an der Wall Street und dem soliden Wachstum der US-Wirtschaft zu tun? Nicht viel. Der sogenannte "Trump Trade" habe sich in den ersten acht Monaten des Jahres völlig umgekehrt - ein Zeichen für die allgemeine Enttäuschung der Anleger über die bisherige Präsidentschaft von Donald Trump.



Zwar stimme es, dass die Aussicht auf Steuersenkungen die Reflationsgeschäfte seit September etwas belebt habe. Man könne allerdings einwenden, dass ein möglicher Erfolg im Hinblick auf die US-Steuerreform mit oder ohne Trump zustande kommen könnte. Angesichts der Halbzeitwahlen im Jahr 2018 stehe die Republikanische Partei - die die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat habe - unter einem enormen Druck, zumindest ein Vorzeigegesetz zu verabschieden. Aufgerüttelt durch diesen Zwang könnte die "Grand Old Party" endlich ihre Differenzen überwinden und einen Gesetzentwurf durchbringen. Trump sorge größtenteils nur für Wirbel - das allerdings sehr laut. (09.11.2017/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Es ist mittlerweile fast zwölf Monate her, seit die beliebte Fernsehserie "The Apprentice" in das Weiße Haus eingezogen ist, so Hartwig Kos, Vice-CIO und Co-Head of Multi Asset bei SYZ Asset Management.Wie zu erwarten, sei diese Staffel der Reality-Show prall gefüllt gewesen mit Drama, Schimpfwörtern und Entlassungen - ganz zu schweigen von all den durchgesickerten Twitter-Mitteilungen direkt aus dem West Wing. Aber mal im Ernst: Was habe Donald Trump im ersten Jahr seiner Präsidentschaft erreicht? Nicht viel.