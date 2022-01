Matejka und seine Kollegen würden dennoch positive Überraschungen für das Quartal erwarten. "Entscheidend ist, dass sich die weltweite Produktion sehr stark erholt hat, das Wachstum in Asien anscheinend abgeflacht ist, die Lager langsam wieder gefüllt sind und es weniger Engpässe gibt", hätten sie geschrieben. Gute Chancen würden sie im überbewerteten Banken- und Bergbausektor sehen.



Für das Gesamtjahr erwarte J.P. Morgan ein Gewinnwachstum in der Eurozone, das mit 20 Prozent deutlich über den allgemeinen Erwartungen liege. In dieser Woche starte die Bilanzsaison in Europa. Am Mittwoch würden der Chiphersteller ASML und der Schweizer Luxuskonzern Richemont ihre Zahlen veröffentlichen.



Am Montag hätten die Strategen von Credit Suisse in einer Mitteilung geschrieben, dass die steigenden Renditen auf Staatsanleihen "ein Problem für den Aktienmarkt" darstellen würden, da sie die Gewinnspannen schmälern und die Bewertungen verschlechtern würden. Sie seien der Meinung, dass billigere, sogenannte Value-Aktien besser abschneiden würden und daher eine Übergewichtung von Werten aus Kontinentaleuropa und Finanztiteln empfehlen. Sie würden davon absehen, den Dip der Technologiewerte zu kaufen.



Der Chefstratege von Kempen Capital Management, Joost van Leenders, sei derselben Meinung: "Wir glauben, dass die Aktienrally in Europa eher anhalten wird als in den USA", habe er am Montag in einer Mitteilung geschrieben.



Der Beginn der Earnings Season in den USA habe enttäuscht. Die erfolgsverwöhnten Banken hätten teilweise nicht einmal die Erwartungen erfüllt. Entscheidend sei aber ohnehin, wie der Ausblick der Unternehmen ausfalle. Wegen Omikron dürften viele Unternehmen ein Fragezeichen hinter die Prognosen setzen. Sicher sei: Die Märkte würden volatiler. (18.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach Einschätzung von J.P. Morgan Chase werden die Geschäftsergebnisse internationaler Unternehmen auch in dieser Bilanzsaison allen Zweifeln trotzen, obwohl der Start in diese nicht gerade erfolgreich verlaufen ist, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Die US-Banken hätten durch die Bank enttäuscht. Es seien auch nicht alle Experten so bullish wie J.P. Morgan."Unsere Gewinnaussichten für 2022 sind weiterhin sehr positiv. Dieses Jahr rechnen wir wieder mit einem deutlichen Wachstum", hätten die Strategen unter der Leitung von Mislav Matejka am Montag in einer Mitteilung an die Kunden geschrieben. "Die Gewinnspannen waren im vergangenen Jahr sehr solide und erreichten in den USA und in Europa neue Höchststände, obwohl ein steigender Druck auf die Produktionskosten befürchtet wurde."