Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

139,52 EUR -5,53% (14.01.2022, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

138,32 EUR -5,93% (14.01.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

157,89 USD -6,15% (14.01.2022, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (15.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Überwiegend enttäuschende Quartalszahlen hätten den US-Banken den Start in die US-Berichtssaison verhagelt. Die größte Wall-Street-Bank JPMorgan habe im Handelsgeschäft schwächer abgeschnitten als erwartet. Zudem seien sowohl die gewerblichen als auch die Konsumentenkredite im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.Die in den vergangenen Tagen noch in Richtung ihres Rekordhochs von fast 173 USD gestiegene JPMorgan-Aktie sei am Freitag um knapp 6% abgerutscht, habe dabei gleich mehrere wichtige charttechnische Unterstützungen gerissen und notiere auf dem tiefsten Stand seit Ende Dezember.Die J.P. Morgan Chase-Aktie stehe derzeit kräftig unter Druck, "Der Aktionär" bleibe jedoch optimistisch. 2022 könnte die Aktie weiter zulegen, denn JPMorgan profitiere als größte Bank der USA absolut gesehen am meisten von einer Zinswende. Die J.P. Morgan Chase-Aktie sei ein Basisinvestment im Finanzsektor. Anleger könnten an schwachen Tagen zugreifen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: