Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (11.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise treffe die weltweite Bankenbranche hart: Sie gelte als konjunktursensibel und sei von sinkenden Zinsen und steigenden Kreditausfällen besonders betroffen. Einigen Instituten spiele die Aufregung rund um das Virus allerdings auch in die Karten.Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg belebe die extreme Volatilität an den Märkten bei den großen US-Investmentbanken das Geschäft: Informierte Kreise hätten berichtet, dass die Erträge aus dem Handel mit Aktenderivaten bei J.P. Morgan und Citigroup im bisherigen Jahresverlauf bereits rund eine halbe Milliarde Dollar höher lägen als im Vorjahreszeitraum.Davon seien rund 300 Milliarden Dollar auf J.P. Morgan entfallen, wo die zusätzlichen Einnahmen an einem einzigen Handelstag Ende Februar bei 50 Millionen Dollar gelegen hätten. Bei der Citigroup hätten sich die zusätzlichen Einnahmen demnach auf 150 bis 200 Millionen Dollar belaufen. Grund dafür sei eine erhöhte Handelsaktivität, weil Anleger verstärkt auf kurzfristige Kursbewegungen spekulieren und bestehende Positionen absichern würden.Die US-Großbanken seien im Investmentbanking wesentlich besser aufgestellt als Deutsche Bank und Commerzbank und könnten daher größere Profite aus der hohen Volatilität schlagen. An anderen Stelle würden sie aber ebenso wie die kleineren deutschen Rivalen leiden.Darüber hinaus könnte das Virus auch die Gefahr von Kreditausfällen erhöhen und negative Auswirkungen auf das Privatkundengeschäft in Asien haben, so Mason.Damit würden die US-Banken ähnliche Sorgen wie ihre deutschen Branchenkollegen plagen. Dies- und jenseits des Atlantiks hätten Bankaktien im turbulenten Handel der letzten Wochen zu den größten Verlierern gezählt. Im Zuge der allgemeinen Talfahrt seien sowohl die Papiere von Citi und J.P. Morgan als auch die Comeback-Spekulationen bei Deutscher Bank und Commerzbank ausgestoppt worden.Ein Wiedereinstieg drängt sich aktuell (noch) nicht auf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur J.P. Morgan Chase-Aktie. (Analyse vom 11.03.2020)