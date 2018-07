Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

91,13 EUR +0,10% (16.07.2018, 10:04)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

106,36 USD -0,46% (13.07.2018, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (16.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von 118 USD auf 119 USD.Im Wesentlichen bedingt durch höher als von Rießelmann unterstellte Gesamterträge habe das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis in Q2/2018 mit 7,88 (Vj.: 6,56) Mrd. USD die Analystenerwartung von 7,38 Mrd. USD übertroffen. Wie schon in Q1 habe sich die US-Steuerreform positiv bemerkbar gemacht, wobei Rießelmann aber auch die operative Entwicklung habe überzeugen können. Die erhöhte Volatilität im Zuge der "Wie du mir, so ich dir"-Politik zwischen den USA und China habe sich im Handelsgeschäft im Juni sehr positiv bemerkbar gemacht, nachdem das Geldhaus Ende Mai noch mit stagnierenden Handelsumsätzen gerechnet habe. Im Privat- und Firmenkundengeschäft habe J.P. Morgan von den Zinserhöhungen der FED und einem starken Kreditwachstum profitiert. Diese Trends sollten sich auch im weiteren Jahresverlauf - wenn auch weniger akzentuiert - fortsetzen.Das Kurspotenzial des Finanztitels (YTD: -1%) bleibe nach Meinung des Analysten angesichts der aussichtsreichen Perspektiven (u.a. gradueller Zinsanstieg) lediglich aufgrund des gegenwärtigen Bewertungsniveaus (KBV 2018e: 1,6; Peer Group: 1,0) nur moderat.Bei angehobenen Prognosen bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, seine Halteempfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie. (Analyse vom 16.07.2018)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: