NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

87,18 USD +3,06% (03.02.2017, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (06.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktie: Geht die Konsolidierung zu Ende? ChartanalyseDie letzten drei Jahre über konsolidierte das Wertpapier von J.P. Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) tendenziell in einer ausgeprägten Ruhephase zwischen 50,00 sowie 72,72 US-Dollar auf der Oberseite seitwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst nach der Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump habe sich der Kurs über die Jahreshochs aus 2015 hinweggesetzt und eine steile Rally bis in den Bereich von 88,17 US-Dollar vollzogen. Zwar sei die Kursdynamik des Wertpapiers in den letzten Handelstagen 2016 merklich abgeflaut und habe zu einer Konsolidierung zurück auf 83,03 US-Dollar geführt, jedoch würden Innerhalb dieser Bullen erneut angreifen und könnten bald für einen Test der Jahreshochs sorgen. Ein Ausbruch darüber würde sofortiges Kurspotenzial freisetzen können und erlaube es bestens als Anleger an einem weiteren Kursschub der J.P. Morgan Chase-Aktie zu partizipieren. Darüber hinaus sollten Investmentbanken bald auch wieder von einer Lockerung des Eigenhandels profitieren können, wie es der designierte US-Finanzminister vorsehe.Die Spekulation auf eine baldige Aufweichung der bisherigen Regeln für den Eigenhandel beflügelte bereits im Vorfeld das Wertpapier der J.P. Morgan Chase-Aktie - ein Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs könnte im weiteren Verlauf Kurspotenzial bis rund 100,00 US-Dollar freisetzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.02.2017)Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:80,85 EUR +0,55% (06.02.2017, 15:24)