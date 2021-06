ISIN JOYY Inc. ADR-Aktie:

US46591M1099



WKN JOYY Inc. ADR-Aktie:

A2PXQ6



Ticker Symbol JOYY Inc. ADR-Aktie:

0YYA



NASDAQ-Symbol JOYY Inc. ADR-Aktie:

YY



Kursprofil JOYY Inc.:



JOYY Inc. (ISIN: US46591M1099, WKN: A2PXQ6, Ticker Symbol: 0YYA, NASDAQ-Symbol: YY) ist das führende soziale Netzwerk im Internet in China. YY Inc. wird daher auch als Chinas Facebook bezeichnet.



YY Inc. ist ein video-basiertes soziales Netzwerk mit über 300 Mio. Nutzern. Wesentlicher Bestandteil von YY ist eine virtuelle Währung, die sich die YY-Nutzer mit sozialen Aktivitäten wie Karaoke oder dem Erstellen von Lehrvideos verdienen und später in echtes Geld umwandeln können. Ursprünglich war YY als Gaming Community gestartet, widmet sich inzwischen aber auch Themen wie Konzerten, Sport und Mode. Top-Nutzer von YY verdienen angeblich bis zu USD 20.000 pro Monat über ihre sozialen Aktivitäten bei YY.



YY Inc. wurde 2005 als duawan.com gegründet und ab November 2012 an der NYSE notiert. (15.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JOYY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Chinas führendem sozialen Netzwerk im Internet JOYY Inc. (ISIN: US46591M1099, WKN: A2PXQ6, Ticker Symbol: 0YYA, NASDAQ-Symbol: YY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.JOYY sei einer der größten Anbieter von Life Videos gewesen. Man sei profitabel. Das Unternehmen habe sich entschlossen, sein China-Geschäft an BAIDU (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) zu verkaufen. Wenn der Deal abgeschlossen sein werde, dann habe man etwa 5,5 bis 6 Mrd. USD Nettocash in der Kasse. JOYY werde mit 5,8 Mrd. USD bewertet. Der Chart zeige, dass die Aktie an der massivsten Unterstützung, die es in den letzten Monaten gegeben habe, angekommen sei. Die JOYY-Aktie ist gut - und gerade auf dem Bewertungsniveau, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs JOYY Inc. ADR-Aktie:60,60 Euro -0,98% (15.06.2021, 16:49)NASDAQ-Aktienkurs JOYY Inc. ADR-Aktie:73,36 Euro -1,05% (15.06.2021, 16:37)