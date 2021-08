Tradegate-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

53,60 EUR +2,10% (11.08.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

53,60 EUR +2,29% (11.08.2021, 17:37)



ISIN JOST Werke-Aktie:

DE000JST4000



WKN JOST Werke-Aktie:

JST400



Ticker-Symbol JOST Werke-Aktie:

JST



Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (12.08.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugzulieferers JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) unter die Lupe.Die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX® würden die Analysten im Rahmen eines technischen Scoringmodells regelmäßig anhand von insgesamt sieben - mehrheitlich trendfolgender - Kriterien filtern. Die Aktie der JOST Werke erreiche derzeit eine Gesamtpunktzahl von vier. Das sei deshalb bemerkenswert, weil dieser Wert die Schwelle zwischen einem Hausse- und einem Baissetrend definiere. Technisch motivierte Anleger könnten aufgrund dieser objektiven Auswertung derzeit also von einer intakten Aufwärtsphase ausgehen. Dazu würden sich charttechnisch sehr spannende Begleitumstände gesellen: So sei es jüngst zu einem Pullback an die Kreuzunterstützung aus dem alten Rekordstand von 2017 bei 49,50 EUR und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 49,32 EUR) gekommen. Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationszone durch ein Bündel aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (48,95/48,55 EUR). Darüber hinaus habe die "V-förmige" Umkehr des Jahres 2020 weiterhin Bestand.Das Kursziel aus dieser Formation lässt sich auf rund 61 EUR taxieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das bisherige Rekordlevel (57,80 EUR) dürfte also noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. (Analyse vom 12.08.2021)Börsenplätze JOST Werke-Aktie: