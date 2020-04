XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (08.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf dem Chart der JENOPTIK-Aktie sei ein Versuch einer kleinen Bodenbildung zu sehen. Der Aktienprofi berufe sich auf Analysten-Äußerungen, dass wenn man sich die Kurse deutscher Mittelständler anschaue, müsse man momentan davon ausgehen, dass sie zu Übernahmezielen würden. Sie seien nämlich solide und sehr weit im Kurs zurückgekommen, womit sie auch sehr günstig seien. JENOPTIK passe optimal in so ein Profil. Vielleicht treibt das die JENOPTIK-Aktie heute mal an, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.04.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: