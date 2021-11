Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

35,46 EUR +9,11% (25.11.2021, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

35,38 EUR +8,59% (25.11.2021, 09:28)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (25.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Der Jenaer Konzern treibe die Fokussierung auf das Kerngeschäft voran. JENOPTIK habe einen Vertrag über den Verkauf seiner Rüstungssparte (VINCORION) unterzeichnet. Käufer sei ein von STAR Capital Partnership verwalteter Fonds. STAR sei eine führende, europaweit in mittelständische Unternehmen investierende Private-Equity-Gesellschaft.Der Equity Value liege im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Hinzu kämen Ansprüche und Verpflichtungen in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags sowie bestimmte Earn-Out-Komponenten. Der Enterprise Value liege bei rund 130 Mio. Euro. Über weitere Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Vollzug des Kaufvertrages stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Der Abschluss werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgen.In Summe ergebe sich keine Veränderung für die Prognose 2021. Mit der stärkeren Konzentration auf das Kerngeschäft mit optischen Systemen und einer weiteren Internationalisierung befinde sich JENOPTIK allerdings auf gutem Weg zu einem margensteigernden mittelfristigen Wachstum. Für nächste Woche werde ein Kapitalmarkttag vorbereitet, auf dem es auch eine neue Mittelfristprognose geben dürfte.Der Verkauf passe ins Bild und sollte der Aktie Auftrieb geben. Kämen die neuen Planvorgaben für die kommenden Jahre am Markt in der kommenden Woche ebenfalls gut an, dürfte die JENOPTIK-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen und Kurs auf das Berenberg-Ziel nehmen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Jenoptik befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.