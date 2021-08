XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

30,82 EUR +1,65% (12.08.2021, 14:46)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

30,74 EUR +1,39% (12.08.2021, 15:06)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (12.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN).JENOPTIK habe die Eckdaten (Umsatz, Auftragseingang und EBITDA) von Mitte Juli für das Q2/2021 bestätigt. Der Umsatz sei demnach stärker als von Jost erwartet um 29,6% auf 213,3 (Vj.: 164,6) Mio. Euro geklettert. Laut Unternehmensangaben habe zu diesem Anstieg vor allem die sehr gute Entwicklung in der Division Light & Optics (+61,3% y/y auf 113,1 Mio. Euro) beigetragen, insbesondere in den Bereichen Halbleiterausrüstung und Biophotonics und die Erstkonsolidierung von TRIOPTICS. Das EBITDA (Konzern) habe sich auf 53,7 (Vj.: 24,3) Mio. Euro mehr als verdoppeln können und damit signifikant die Analystenprognose übertroffen. Auch hier sei die Sparte Light & Optics der wesentliche Impulsgeber gewesen. Der Mitte Juli im Rahmen der Eckdaten signifikant erhöhte Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. Da Jost seine Erwartungen für die Steuerbelastung angehoben habe, habe er seine EPS-Prognosen für 2021e (1,43 (alt: 1,53) Euro) und für 2022e (1,64 (alt: 1,76) Euro) gesenkt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,35 Euro/Aktie) bewertet Markus Jost, Analyst von Independent Research, die JENOPTIK-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 27,00 auf 31,50 Euro angehoben. (Analyse vom 12.08.2021)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: