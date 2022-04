Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

23,70 EUR 0,00% (13.04.2022, 08:42)



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

23,64 EUR +0,77% (12.04.2022, 17:35)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (13.04.2022/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Deutliches Reversal - ChartanalyseDie JENOPTIK-Aktie (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) vollendete am 1. April 2021 mit dem Bruch der Nackenlinie eine SKS-Topformation, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe sich ein mittelfristiges Verkaufssignal ergeben. Dieses Signal habe auch sofort Wirkung gezeigt. Die Aktie sei gestern auf ein Tief bei 22,72 EUR gefallen. Damit habe sich der Wert dem log. 50% Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 22,16 EUR stark angenähert. Im Tagesverlauf sei der Wert deutlich nach oben gedreht.Dieses Reversal könnte der Ausgangspunkt für eine mehrtägige Erholung sein. Diese Erholung könnte die JENOPTIK-Aktie zurück an die Nackenlinie der SKS bei aktuell 26,84 EUR führen. Sollte die Aktie aber unter 22,16 EUR abfallen, könnte die Abwärtsbewegung direkt weitergehen. Ein Rückfall an den mittelfristigen Zielbereich bei 19,67/65 EUR wäre dann möglich. (Analyse vom 13.04.2022)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: