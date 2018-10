Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Die JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt. (16.10.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN).Der TecDAX-Titel habe zuletzt deutliche Kursverluste verzeichnen müssen (Kursentwicklung seit 01.10.: -21,8%). Ursächlich hierfür seien aber nicht allein das aktuell sowieso schon schwache Börsenumfeld, sondern noch andere Faktoren gewesen. So seien in den letzten Tagen verstärkt Sorgen über einen Abschwung in der Halbleiterindustrie aufgekommen. Ein schwacher Halbleitermarkt treffe den Konzern besonders, da die Nachfrage aus der Halbleiterausrüstungsindustrie bislang der wesentliche Wachstumstreiber gewesen sei. Eine zukünftig signifikant schwächere Nachfrage aus der Halbleiterausrüstungsindustrie stelle für Friebel aber keine Überraschung dar.Auch ein anderer gewichtiger Wachstumsmotor, der Automobilbereich (Bereich "Automotive und Maschinenbau" Umsatzanteil 2017: 30,4%; Wachstum: +6,4% y/y; in dem Markt auch erst im Juli eine Übernahme angekündigt (Prodomax)), habe zuletzt negative Signale (Handelskonflikt, Absatzzahlen, Diesel-Krise, Probleme mit neuem Zulassungsverfahren) gesendet.Auch wenn sich das Bewertungsniveau infolge der Kursverluste deutlich reduziert hat, sieht Markus Friebel, Analyst von Independent Research, wegen gestiegener Risiken noch ein moderates Abwärtspotenzial bei der JENOPTIK-Aktie und bestätigt sein "verkaufen"-Rating. Das Kursziel werde von 28 Euro auf 24 Euro gesenkt. (Analyse vom 16.10.2018)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:25,88 EUR +3,35% (16.10.2018, 12:44)