Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt. (27.04.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN).JENOPTIK dürfte mit einem starken Zahlenwerk ins neue Jahr gestartet sein. Maichl rechne mit einem Anstieg im Umsatz von +14% auf 186 Mio. EUR und im EBIT von fast +80% auf ca. 20 Mio. EUR. Die entsprechende Marge dürfte im saisonal eigentlich schwächsten Quartal auf 10,7% (VJ 6,7%) springen. Der Gewinn je Aktie werde sich nach Einschätzung des Analysten auf 0,27 EUR (VJ 0,14 EUR) fast verdoppeln.Als Treiber sehe Maichl insbesondere die Abrechnung eines LKW-Mautprojekts für die deutschen Bundesstraßen im Segment Mobility. Daraus schätze er einen Umsatzbeitrag von ca. 15 Mio. EUR. Ein etwa gleichgroßer Projektumsatz dürfte in Q2 folgen. Infolge der damit gestiegenen Deckungsbeiträge und dem Wegfall von im Vorjahr angefallener Projektvorlaufkosten sollte sich die Segmentmarge in Q1 auf 8,0% (VJ 1,6%) ausgeweitet haben.Gleichzeitig erwarte Maichl in Q1 ein anhaltend dynamisches und sehr margenträchtiges Halbleiterzuliefergeschäft. Dies dürfte bei einem unterstellten Umsatzwachstum im Segment Optics & Life Science von +10% die EBIT-Marge auf 19,5% (VJ 16,4%) ausgeweitet haben. Auch im Segment Defense & Civil Systems sollte die EBIT-Marge durch Produktmixeffekte auf 7,0% (VJ 6,4%) gestiegen sein.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt sein "kaufen"-Rating für die JENOPTIK-Aktie und das DCF-basierte Kursziel von 35 EUR. Risiken: Abschwächung des Halbleitermarktes. (Analyse vom 27.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: